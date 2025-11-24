Tesla Model Y bocciata in affidabilità dal TUV, la società tedesca specializzata nell’assistenza alle auto. Lo studio del TUV è stato realizzato per conto dell’ADAC (l’ACI tedesco), prendendo in esame il tasso di guasti dei veicoli. Male anche la Model 3.
Tesla Model Y bocciata, ecco tutti i difetti riscontrati dal TUV: sospensioni, asse, freni…
Ottimo risultato per la 500e: 3° posto con difettosità del 4,2%
Secondo il TUV, il risultato deludente della Model Y si spiega anche con una qualità di assemblaggio diversa a seconda dei siti di produzione. Le auto vendute in Europa sono fabbricate in parte a Berlino, in parte a Shanghai o negli Stati Uniti. Con differenze di finitura che non sfuggono ai rigirosi tecnici tedeschi, in particolare i carrelli, i silentbloc e i fissaggi delle sospensioni. A questo si aggiunge il peso elevato, che mette a dura prova gli elementi di collegamento a terra, con un’usura più rapida dei giunti sferici e degli ammortizzatori. Inoltre la Model Y si basa su un’architettura elettronica centralizzata, che complica l’interpretazione e la correzione di alcuni difetti legati agli aiuti alla guida. Un eccellente risultato nelle pagelle TUV-ADAC è stato invece raggiunto dalla Fiat 500e, al 3° posto dietro solo a Mini Cooper SE e Audi Q4. È un’ottima notizia, dopo decenni di bocciature del made in Italy da parte delle indagini tedeschi sulla qualità