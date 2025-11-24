Tesla Model Y bocciata in affidabilità dal TUV, la società tedesca specializzata nell’assistenza alle auto. Lo studio del TUV è stato realizzato per conto dell’ADAC (l’ACI tedesco), prendendo in esame il tasso di guasti dei veicoli. Male anche la Model 3.

Tesla Model Y bocciata, ecco tutti i difetti riscontrati dal TUV: sospensioni, asse, freni…

Il TUV è un riferimento fondamentale, in Germania e non solo. È per questo che le sue indagini, compiute su un campione vastissimo, sono seguite con grande attenzione. L’ultimo studio, appena pubblicato, raccoglie qualcosa come 9,5 milioni di controlli tecnici effettuati in Germania tra luglio 2024 e giugno 2025. Mettendo in luce un aumento generale del tasso di guasti delle auto. E, in particolare, un risultato negativo per i modelli di Tesla. La Model Y, in particolare, presenta il maggior numero di difetti in assoluto tra il secondo e il terzo anno di vita (il primo controllo avviene dopo 3 anni). Con problemi a sospensioni, asse, sistema frenante e di illuminazione, il tasso di auto con difetti arriva al 17,3%. La Mini Cooper SE, che risulta invece la più affidabile tra le elettriche esaminate , si ferma al 3,5%. Male anche la Model 3, al penultimo posto tra le 9 auto elettriche esaminate, con il 13,1%.

Ottimo risultato per la 500e: 3° posto con difettosità del 4,2%

Secondo il TUV, il risultato deludente della Model Y si spiega anche con una qualità di assemblaggio diversa a seconda dei siti di produzione. Le auto vendute in Europa sono fabbricate in parte a Berlino, in parte a Shanghai o negli Stati Uniti. Con differenze di finitura che non sfuggono ai rigirosi tecnici tedeschi, in particolare i carrelli, i silentbloc e i fissaggi delle sospensioni. A questo si aggiunge il peso elevato, che mette a dura prova gli elementi di collegamento a terra, con un’usura più rapida dei giunti sferici e degli ammortizzatori. Inoltre la Model Y si basa su un’architettura elettronica centralizzata, che complica l’interpretazione e la correzione di alcuni difetti legati agli aiuti alla guida. Un eccellente risultato nelle pagelle TUV-ADAC è stato invece raggiunto dalla Fiat 500e, al 3° posto dietro solo a Mini Cooper SE e Audi Q4. È un’ottima notizia, dopo decenni di bocciature del made in Italy da parte delle indagini tedeschi sulla qualità