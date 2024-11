Anno : 03/2023

Km : 121.000

Stato Batteria : n.d.

Città: Pordenone

Prezzo: 32.500 euro

Tesla Model Y AWD Dual Motor del marzo 2023 vendesi: La propone Edoardo, un lettore friulano. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Tesla Model Y AWD Dual Motor del 2023, prezzo 32.500 euro

Ecco la mail che ci ha inviato Edoardo: “Cedo per interruzione lavoro causa pensione

macchina perfetta, treno pneumatici 18.000 km. O anche un treno di pneumatici invernali Continental con 22.000 km. Nessun incidente, tenuta sempre in garage e il chilometraggio al 70% in autostrada a 110-120 km. Mai avuto un problema, ho eseguito a due tagliandi con cambio filtri aria e controllo generale presso Tesla Padova“.Per quel che rigaurda lo stato della batteria, Edoardo scrive che un controllo è stato effettuato da Tesla Padova in settembre. Il prezzo richiesto è di 32.500 euro. Per contatti: scrivere alla mail edoabrav@outlook.it

