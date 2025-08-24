Tesla Model Y 2023 con solo 13,400 km vendesi. La propone un lettore di Massa. Per i vostri annunci scrivete ainfo@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sitoUsato.Vaielettrico.it. In basso le ultime offerte pubblicate.

Ecco l’annuncio inviato da Riccardo, un lettore toscano: “Vorrei mettere in vendita la mia Tesla Modem Y nera del 08/2023 con km 13.400. Abito in Toscana, a Massa (MS). È un Subentro Leasing con CA Auto Bank. Canoni rimasti 18 ad euro 318,00 Iva compresa. Riscatto a febbraio 2027 euro 25.500,00 Iva compresa totalmente finanziabile a 3/4 anni. La differenza a mio favore prima del subentro la vorrei comunicare solo a chi è veramente interessato, in privato. Tantissimi accessori acquistati aftermarket , compreso copricerchi neri“. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ricki64l@libero.it .

Le ultime offerte (2) Peugeot e2008 del 2021

“Vendo ottima Peugeot e-2008 causa assegnazione auto aziendale. Allure pack con controllo carreggiata frenata di emergenza, riconoscimento cartelli. Perfetta in ogni particolare, solo un graffio senza ammaccatura in un angolo posteriore di circa 10cm. Tagliandata e con revisione effettuata ad aprile.Sostituito il caricatore di bordo con versione aggiornata (queste auto possono avere il caricatore di bordo “on-board-charger” difettoso, che costa 4.000 euro), sostituito (certificato) da Peugeot ufficiale con garanzia 2 anni e nuova versione che ‘non si rompe’ “. Il prezzo richiesto è di 17 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail n.marchesin@gmail.com .

Le ultime offerte (3) BMW iX1 del 2023

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato un lettore di Palermo:“Vendo Bmw iX1 X30 allestimento xLine. 313 cavalli, trazione 4×4, interni chiari. La vendo per passaggio alla Nuova Tesla Model Y“. L’auto è stata immatricolata nel luglio del 2023 e ha percorso 42 mila km. Il prezzo richiesto è di 45 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail samuelemattiabonetti@gmail.com.

Le ultime offerte (4) Volvo EX30 del 2024

Volvo EX30 del 2024 seminuova ( SINGLE MOTOR RWD PLUS) vendesi. La propone Claudio, un lettore di Bergamo. Nella breve descrizione che ci ha inviato parla di auto “con tutti gli otionals possibili, con prezzo finale di 46.370 al nuovo. La richiesta ora è di 32.500 euro (trattabili)”. L’auto ha pochi mesi di vita, è stata immatricolata nel novembre del 2024 e ha percorso km 7.500. “Efficienza batteria al 99,8%“ Per contatti si può scrivere alla mail claudio.calvi@inwind.it.

Le ultime offerte (5) Renault Twingo ZE del 2020

“Twingo ZE (full electric) 5 porte allestimento ZEN, colore celeste vendesi a Piacenza. L’auto, immatricolata a dicembre 2020, è in perfette condizioni, sempre tenuta in garage durante la notte. La vendo causa acquisto di auto elettrica di maggiori dimensioni. Percorsi 36.000km, batteria da 22kWh (SoH = 94%), autonomia di circa 200km. Batteria ancora in garanzia (per 8 anni o 160.000 km dall’immatricolazione). Ricaricata sempre a bassa potenza e mantenendo la carica tra 30% e 80% per aumentarne la durata. Dispone comunque di ricarica in AC fino a 22kW (molto rara nelle auto elettriche). Ricaricando a 22 si passa da 30% a 80% in circa 30 minuti. Prezzo 10.900 euro, trattabile. Per info:topaola@libero.it