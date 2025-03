Tesla Model S usata: le ricariche gratis si trasferiscono?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Noi no Tesla Model S usata: ci scrive Alberto, un lettore interessato ad acquistarne una. Ma avrebbe diritto ai Supercharger gratis, come il venditore? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Tesla Model S usata: Supercharger a costo zero anche per il secondo proprietario?

“Salve, avrei una domanda. Vorrei acquistare una Tesla Model S usata e vorrei sapere se il Supercharger Tesla gratuito di questa auto può essere trasferito al secondo proprietario. Grazie“. Alberto Zago

Dipende dall’anno di immatricolazione, c’è comunque un modo per scoprirlo…

Risposta. Dipende. Abbiamo chiesto lumi all’amico Guido Baccarini, esperto di cose Tesla. Indicativamente il diritto al Supercharger gratuito è associato al veicolo (e non al proprietario) per le sole Model S e X prodotte tra il 2013 e aprile 2017. E vendute fino a febbraio 2018, con eccezioni. Per esempio: se c’è già stato un precedente passaggio di proprietà con Tesla stessa di mezzo, il diritto potrebbe non esserci più perchè resettato da Tesla. Per le Model S vendute successivamente il diritto dovrebbe essere associato solo al primo proprietario. Ma c’è un modo per accertarlo più compiutamente, a parte chiederlo a Tesla stessa via mail o presso un Tesla Center. Si può consultare questo sito scegliendo dal menu “Option Code Lookup“. Si digita il VIN e controllare se compare SC01 come abilitazione (significa Supercharger gratuito sul veicolo). Giusto comunque verificarlo, dato che l’esistenza o meno dell’uso gratuito dei Supercharger puàò influire sul valore della Model S di seconda mano.

