Anno: 03/2020

Km: 80.000

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Parma

Prezzo: 46.000 euro

Tesla Model S 2020 con 80 mila km vendesi. La propone Marcello, da Parma. Per i vostri annunci potete scrivere alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato il nostro lettore emiliano: “Vendo Tesla Model S Long Range Plus, cerchi 21. Sono dotato di Power check control, che attesta l’ottimo stato della batteria. Il consumo medio reale è di 184 w/km. Sono disponibile a fornire info di dettaglio per chi interessato“. Il prezzo richiesto è di 46 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail marcello.bolsi@gmail.com . Oppure per informazioni ulteriori potete scrivere a info@vaielettrico.it

