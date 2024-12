Tesla, arriva Model Q: costerà meno di 30mila dollari (con incentivi)

Tesla sta lavorando a un nuovo modello: si chiama Model Q, il lancio avverrà nella prima metà del 2025 e costerà 30mila euro (con sussidi statali). O, in alternativa, 37.500 dollari senza incentivi. L’indiscrezione, per ironia del destino, è stata rilanciata da una giornalista del Wall Street Journal X, piattaforma che appartiene a Elon Musk.

Più che una indiscrezione si tratta di uno “scoop”. Porta la firma di Becky Peterson, che per il quotidiano principe di Wall Street segue tutto quello che accade nel mondo Tesla. Essendo diventata una delle prime società al mondo per capitalizzazione, ci sta che ci sia una cronista che se ne occupa a tempo pieno.

Ma cosa ha scritto? In pratica, ha raccontato di aver ricevuto una copia di un report di Deutsche Bank, nato da un incontro degli analisti della banca tedesca con il responsabile delle relazioni con gli investitori di Tesla, Travis Axelrod. Nell’occasione, il dirigente della casa automobilistica fondata da Elon Musk ha anticipato alcune caratteristiche del nuovo modello di cui si parla da tempo.

Secondo quanto riferisce la giornalista americana, “il nuovo modello Tesla si chiama Model Q”. Secondo il report, Deutsche Bank ha avuto le informazioni durante l’Autonomus Driving Day di Tesla del 5 dicembre scorso a New York. Model Q verrà presentato nella prima metà del 2025.

La Model Q verrà lanciata nella prima metà del 2025 e verrà prodotta sulle linee produttive Tesla esistenti

Il suo costo sarà inferiore ai 30mila dollari (pari a euro) grazie ai sussidi governativi. Oppure 35mila euro nel caso in cui, una volta insediatosi alla Casa Bianca, Donald Trump decida di cancellare gli sconti fiscali introdotti dall’amministrazione Biden nel Inflaction Reduction Act. Infine, il report di Deutsche Bank anticipa il fatto che le Model Q saranno costruite su linee di produzione Tesla già esistenti.

In pratica, siamo oramai vicini al lancio del modello Tesla più abbordabile a livello di prezzo. Una sfida che viene lanciata ora che Musk ha una “copertura” politica senza precedenti. Ha la possibilità di entrare a far parte della squadra di Trump alla Casa Bianca. Con una delega pesante come la revisione degli apparati statali, in pieno conflitto di interessi. A cominciare dalla conferma o meno del “tax credit”.

Non è improbabile che l’indiscrezione si stata fatta trapelare come rilancio dell’immagine di Musk “imprenditore” dopo la sconfitta in tribunale del Delawere. La sentenza ha annullato la decisione del cda di Tesla per un bonus senza precedenti. Per il fondatore e primo azionista Musk, sarebbero andati 56 miliardi di dollari.

