Tesla Model 3 SR del 2020

Ecco la descrizione dell’auto che Enrico intende cedere: “Vendo TESLA MODEL 3 SR – 09/2020 con 51.000 km, prezzo 28.800 euro. L’auto è perfetta, ottime condizioni per qualsiasi prova, gomme Michelin Pilot Sport al 70% , comprese 4 gomme invernali M+S sempre all’70%. Wrapping fantastico colore MAMBA GREEN. Pellicole oscuranti anti UV su tetto e vetri posteriori. Disponibili anche le cover aerodinamiche dei cerchi e piccoli accessori compresi quali porta-occhiali , porta-telefono, portaoggetti ecc ecc. Scritta Tesla posteriore stile Highland“. Per contatti ci si può rivolgere direttamente il venditore alla mail enrico.cappanera50@gmail.com

Tutte le offerte di Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Jeep…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma peracquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.