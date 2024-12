Tesla Model 3 seminuova

Marco ci ha inviato i dati principali della Tesla che mette in vendita. È una versione Rear Wheel Drive ( RWD ) ed è stata acquistata il 28 settembre del 2024 , quindi ha solo tre mesi di vita. Disponde dei seguenti optional: interni in pelle bianchi. Cerchi Nova da 19″. Colore ultrared metallizzato. Kit Connettore mobile incluso. “È come nuova“, assicura il nostro lettore romano, ricordando che con questi optional il listino del nuovo è pari a 45.875,00 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore alla mail pinoppio77@gmail.com . Oppure, per ulteriori chiriamenti, alla nostra mail info@vaielettrico.it

