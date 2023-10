Città: Lugo (RA)

Prezzo: 45.900

Ancora una Tesla Model 3, ma stavolta Performance. La propone Alessandro, che aggiunge numerosi dettagli sugli optionals e la personalizzazione. Chi è interessato all’annuncio, o chi vuole farne altri, può inviare una mail a info@vaielettrico.it.

Vorrei proporre la mia Model 3. Di seguito le informazioni del veicolo.

Tesla Model 3 PERFORMANCE Dual Motor AWD, immatricolazione 14/06/2022

KM 23.661. La richiesta iniziale è di 45.900 euro, trattabili. Unico proprietario, vettura senza finanziamento o leasing.

Certificazione di stato di salute della batteria, 77 KWh, autonomia 547 KM WLTP

Garanzia motori e batteria 8 anni o 192.000 KM. Garanzia veicolo 4 anni o 80.000 KM

512 CV 261 KM/h 0 – 100 KM/h in 3,3 secondi.

Vetri posteriori oscurati con pellicole omologate e certificato di conformità rilasciato da installatore, 5 anni di garanzia.

Colore originale auto bianco perlato. Carrozzeria ricoperta con pellicole Avery Dennison, corpo vettura in colore grigio nardò, specchietti laterali in nero opaco, baffo sotto radiatore in nero opaco, estrattore posteriore in nero opaco.

Spoiler posteriore ricoperto con pellicola protettiva trasparente opaca.

I listelli interni delle porte laterali e del cruscotto centrale sono stati ricoperti con pellicole Avery Dennison effetto carbonio. l’auto è visibile a Lugo (RA).