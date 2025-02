Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 03/2021 Km: 115 mila

Stato Batteria: n.d. Luogo: Colico (Lecco) Prezzo: 29.300 euro

Tesla Model 3 Performance 2021 con 115.000 km vendesi. A proporla è Samuele, di Colico. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Tesla Model 3 Performance del 2021 con 115 mila km (batteria sostituita a 103 mila)

Wcco l’annuncio di Samuele: “Vendo a 29.300 euro la mia Tesla Model 3 Performance del marzo 2021 (restyling con pompa di calore e dettagli nero opaco). La vettura ha 115 mila km e non presenta imperfezioni di carrozzeria e ha subito alcuni interventi documentati da fattura di casa madre:

1) Sostituzione dei fari posteriori che presentavano infiltrazioni di umidità

2) Sostituzione del volante

3) Sostituzione delle videocamere del sistema autopilot su parabrezza

4) Sostituzione della batteria ad alta tensione (intervento effettuato a 103.000 Km)

La vettura è dotata di Autopilot Avanzato (Summon, Navigate on Autopilot, cambio di corsia automatico, Autopark). Viene consegnata revisionata e con gomme estive Continental SportContact7 245/35 R20 di recente sostituzione ( +/- 5.000 Km)“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail delloro00@gmail.com

