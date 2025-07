Tesla Model 3+ con 800 km di autonomia: in attesa di nuovi modelli, la Casa di Elon Musk punta su nuove versioni della gamma attuale.

Tesla Model 3+, con batterie LG Energy Solutions

Dopo la Model Y maggiorata, la YL, più lunga di 19 cm, arriva la versione con autonomia estesa della Model 3, fino a 800 km. Un range che si avvivina ormai a quello delle auto a benzina e gasolio della stessa taglia. La notizia, come al solito, è trapelata dalla Cina, dopo che Tesla ha depositata presso il ministero competente i dati per la richiesta di omologazione. Questa nuova versione, a sola trazione posteriore, ha un motore da 225 kW. A differenza della RWD già in commercio, che è dotata di batterie LFP , la Model 3+ ha celle ternarie agli ioni di litio, forniti dalla sudcoreana LG Energy Solutions. Mentre dimensioni e il peso, secondo il sito americano Electrek, sono gli stessi, grazie a batterie con maggiore densità energetica. I file depositati al Ministero dei Traspoti di Pechino non fanno riferimento all’autonomia, ma è opinione comune che questa Model 3+ abbia un range maggiore rispetto alle versioni già in commercio in Cina, una delle quali arriva comunque alla rispettabilistima cifra di 753 km. E si parla con insistenza di una cifra superiore agli 800 km.

Ok le nuove versioni, ma a Tesla servono nuovi modelli…

I dati si basano sul ciclo di omologazione cinese CLTC, più generoso del WLTP in uso in Europa. Si tratta comunque di un dato eclatante, che potrebbe permettere a Tesla di riprendere terreno rispetto ai modelli cinesi che già la soglia degli 800 km di range l’hanno superata. Come la citatissima e super-prestazionale Xiaomi SU7, che offre fino a 830 km (516 miglia) di autonomia. Vedremo che accoglienza avrà la Model 3+ nel momento in cui, in autunno, arriverà sul mercato. Ma è opinione comune che siamo di nuovo in presenza di mosse difensive, per cercare di controbattere alla concorrenza. Ma da Tesla ci si aspetta soprattutto una strategia d’attacco, con modelli completamente nuovi in grado di spiazzare i competitor.