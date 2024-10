Tesla Model 3 by 2electron: otto marce e rombo da V12

Una Tesla Model 3 Performance con cambio a otto marce e il rombo di un V12 aspirato italiano (Ferrari?). Sembra un sogno ma non è così, grazie al software simulativo McFly della star up piemontese 2electron. Noi l’abbiamo testato e in questo video proviamo a trasmettervi le sensazioni mozzafiato che produce. Come funziona e come è stato realizzato ce lo spiega Francesco Spagnolo, fondatore di 2electron.

Spagnolo e il suo team di ingegneri sono partiti da un doppio “reverse engineering“ sui powertrain di una Tesla Model 3 Performance di serie e un motore 12 cilindri aspirato di costruzione italiana a otto marce. Ne hanno ricavato due algoritmi sulle curve di coppia, li hanno incrociati, hanno generato un software che riproduce in tempo reale sul sistema di controllo Tesla le stesse caratteristiche dinamiche del motore termico.

Tecnici del suono ne hanno ricostruito il sound, collegando anch’esso ai regimi di rotazione reali del motore elettrico “pilotato” secondo i parametri dettati da McFly. E hanno ottenuto un effetto sonoro tanto fedele da permettere al guidatore di ottimizzare cambiate e scalate alle reali situazioni di guida. Testato in pista, dice Spagnolo, ha consentito di migliorare del 15% la reattività del pilota.

Emozioni da vendere, ma anche una guida più precisa

Il risultato è un’auto elettrica che nessuno potrà mai liquidare com “meno emozionante” di una supercar termica. Ma il software McFly fa molto di più: può emulare altre tipologie di motore (sia reali che futuristiche) e perfino quello di una piccola city car se al volante passa un neopatentato.

Durante il nostro test siamo passati ad un sei cilindri di un noto costruttore italiano e uno dei passeggeri l’ha immediatamente identificato, essendone proprietario. Nel modello di business di 2electron, infatti, è prevista la possibilità che il cliente acquisti profilazioni di guida personalizzate.

Il focus commerciale di Spagnolo resta comunque la vendita del suo software brevettato ai costruttori, che potrebbero adottarlo come optional nativo o addirittura come dotazione di serie nei futuri modelli. Evitando i costi di uno sviluppo “in house”, cosa che ha fatto Hyundai nella sua Ioniq 5 N

