Tesla Model 3 2023 LR

IAnno: 08/2023 km: 17.500 Check Batteria: n.d. Luogo: Milano Prezzo: 37.900 euro

Tesla Model 32023 Long Range RWD vendesi. La propone Pietro, un lettore di Milano, con solo 17.500 km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Tesla Model 3 2023 Long Range RWD con 17 mila km

Ecco l’annuncio che ci ha girato Pietro:

“Vendo Tesla Model 3 Long Range RWD, quindi una delle pochissime con singolo motore e batteria Long Range. Con 17.000 km percorsi quasi esclusivamente in autostrada. È disponibile doppio treno di gomme in buone condizioni. Possibilità di subentro leasing con parte a mio favore, con termine ad agosto 2025, rata irrisoria e riscatto di 23.500 euro“. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail pietro.manfrin@gmail.com .

Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Jeep…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono laTesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma peracquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.