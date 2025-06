Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 09/2021

– km: 69.000

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Torino

– Prezzo: 30.000 euro Tesla Model 3 LR del 2021 con 69 mila km vendesi. La propone un lettore torinese. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it . Tesla Model 3 LR del 2021 con 69 mila km

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Tesla Model 3 AWD Long Range in condizioni perfette, pari al nuovo, per lo più caricata a casa la notte. Versione con pompa di calore, vetri anteriore antirumore e inserti neri. Sono appena stati sostituiti i filtri antipolline. L’auto è sempre stata lavata da autolavaggio a mano in inverno e d’estate da me a casa. Con il veicolo verranno forniti i seguenti accessori:

– kit copri mozzo originali tesla

– coppe ruota originali Tesla

– set pneumatici invernali

– inserti contenitore portaoggetti originali tesla

– cavo di ricarica tipo 2 originale tesla

– cavo di ricarica tipo 2 lungo 5mt

– caricatore da casa con doppia presa shuko e industriale blu

– kit riparazione gomme/compressore

– oscuramento vetri posteriori e lunotto completo

– tappetini originali tesla in tessuto

– tappetini a vasca in gomma

– kit riparazione gomme/compressore

– oscuramento vetri posteriori e lunotto completo

– tappetini originali tesla in tessuto

– tappetini a vasca in gomma

– tappetino in gomma frunk anteriore e baule posteriore".