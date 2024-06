Tesla Model 3 2020

Ecco come Paola descrive la sua Tesla Model 3: “Vendo per passaggio ad un’auto aziendale. Unica proprietaria. La leprottina della famiglia Tesla è in perfette condizioni. Con gancio traino e set di pneumatici invernali. Sempre tenuta in box. Stupenda. Sempre tenuta in box. Stupenda. Revisione effettuata questa settimana. Per favore se di interesse il contatto telefonico è il 388 1237699 . Grazie in anticipo per la vostra disponibilità ed aiuto“. Per altri chiarimenti potete scrivere a info@vaielettrico.it

