Anno: 2020

2020 Km : 25.000

: 25.000 Città : Rivoli (To)

: Rivoli (To) Check batteria: n.d.

n.d. Prezzo: 31.000 euro

Tesla Model 3 2020 vendesi. La propone Alessandro, un lettore piemontese. L’auto, versione Long Range, ha percorso solo 25 mila kmPer le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook “Elettrico Usato“.

Tesla Model 3 2020 Long Range con 25 mila km

Un’altra Tesla Model 3 in vendita sui nostri canali dell’Usato. Ecco l’annuncio di Alessandro, un lettore piemontese, pubblicato sul nostro canale Facebook dedicato ai veicoli elettrici di seconda mano: “Per chi può essere interessato vendo Tesla Model 3 Long Range dell’anno 2020 con 25 mila km. In ottime condizioni generali (qualche segno da parcheggio sui cerchi), con IVA esposta compresa e deducibile“. Il prezzo richiesto è di 31 mila euro. Alessandro è contattabile direttamente su Facebook, per ogni chiarimento potere scrivere a info@vaielettrico.it.