I Anno: 03/2020 Km: 46.000

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Vicenza Prezzo: 26.000 euro Tesla Model 3 del 2020 con solo 46 mila km vendesi. La propone un lettore di Vicenza. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Tesla Model 3 2020 con 46 mila km a 26 mila euro

Ecco l’annuncio che ci ha inviato il lettore: “Vendo Tesla Model 3 Standard Range Plus con 46.000 km, immatricolata 3/2020. Grigia metallizzata. Auto perfetta senza strisci. Appena igenizzata. Auto di NON fumatore. Sempre tenuta in box, MAI grandine. Sono il secondo proprietario (ho riscattato il leasing che avevo sottoscritto) . Macchina di mia proprietà, VENDO per arrivo di macchina aziendale. È l’unica Tesla che può essere guidata dai NEOPATENTATI. Optional: cerchi sport lega da 19. Interni neri in pelle. Autopilot. Vernice grigia metallizzata. Doppi cavi ricarica (colonnina+rete domestica). Colonnina tesla “Wall Connector” nuova. Garanzia motore e batteria fino al 2028. VISIBILE A VICENZA senza impegno NO PERMUTE – NO SCAMBI. Prezzo:26.000 euro, trattabili DOPO la visione“. Per contatti i si può rivolgere direttamente al venditore al numero 3922396159 o alla mail carlobonanno@gmail.com