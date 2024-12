Anno: 12/2020

Km: 62.000

Stato Batteria: 94%

Luogo: Modena, Emilia R.

Prezzo: 26 mila euro

Tesla Model 3 2020 con 62 mila km vendesi. La propone Davide, un lettore di Modena. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Tesla Model 3 2020 con 62 mila km e batteria al 94%: prezzo 26 mila euro

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato il lettore modenese: “Vendo per passaggio a modello superiore una splendida Tesla Model 3 Standard Range in ottime condizioni. Mai incidentata e caricata in box auto, rari viaggi utilizzando i Supercharger. Con cerchi in lega 19″ e pneumatici 70% Hankook. Prego astenersi affaristi. Il prezzo richiesto è di 26 mila euro”. Per contatti ci si può rivolgere direttamente a Davide, il venditore all’indirizzo mail notebook@inwind.it

