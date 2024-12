Tesla mi ha deluso: l’auto va bene, ma…

Tesla mi ha deluso: proprietario di una Model S dal 2015, Francesco si è trovato a non poter ricaricare nei Supercharger, dotati delle nuove prese. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tesla mi ha deluso: nei Supercharger non riesco più a ricaricare la mia Model S del 2015

“V orrei raccontarvi la mia esperienza da possessore (felice) di ben due auto elettriche. Purtroppo però a volte non basta lo scetticismo generalizzato a buttare fumo meglio occhi delle persone, ma ci si mettono anche i produttori di auto elettriche. In particolare proprio ieri ho usato la mia Tesla model S del 2015 per un viaggio fuori sede di circa 170 km, contando sul fatto di avere a disposizione il Supercharger di Campotenese. Ahimè, arrivato alle colonnine ho avuto la bella sorpresa: Tesla ha deciso di sostituire i vecchi stalli con i nuovi, che però hanno solo prese combo. Peccato però che le vecchie serie, come la mia, abbiano esclusivamente la presa tipo 2. Vi lascio solo immaginare la delusione e lo stupore (oltre il disagio) nell’ apprendere di non poter più caricare alle fast dei Supercharger. A meno di non acquistare un adattatore per la presa e un intervento software dal costo a mio avviso eccessivo. Per carità, Tesla ha tutto il diritto di aggiornare le sue infrastrutture ma mi meraviglia in primis il fatto che nessuna comunicazione sia stata fornita tramite app o mail per avvisarmi “ .

Come giudicate questo comportamento?

“ E, in secondo luogo, mi meraviglia la decisione di non lasciare neppure uno stallo col vecchio connettore. Costringendo, di fatto in questo modo, i suoi clienti, ad affrontare una spesa per aggiornare l’auto. Aggiungo inoltre che raggiungere il Service Tesla in questo modo diventa proibitivo essendo distante dal mio domicilio circa 400 km (la mia auto percorre massimo 220km in autostrada). Alla faccia della serietà aziendale. Morale della favola: ho dovuto trovare una colonnina in AC e attendere ben 4 ore per poter ripartire, bruciando la giornata lavorativa. E per fortuna avevo un residuo pari al 20% di autonomia... A me non sembra un comportamento corretto verso alla clientela da parte di un’azienda come Tesla. Mi sarei aspettato una cortese comunicazione di preavviso o quantomeno lo sblocco del software a loro spese per aggiornare la presa auto attraverso l’adattatore specifico. Voi che cosa ne pensate? “. Francesco A.

Risposta. Teslari entusiasti, capita di trovare qualcuno che tanto soddisfatto non è (anche se sull’auto Francesco non ha nulla da ridire). L’ideale sarebbe che fosse Tesla a rispondere, ma la Casa di Elon Musk non risponde alle domande dei giornalisti. Di certo sarebbe un errore penalizzare clienti che hanno scelto la marca quasi 10 anni fa, quando Tesla era semisconosciuta e circondata dallo scettismo generale. Tra tante mail di, capita di trovare qualcuno che tanto soddisfatto non è (anche se sull’auto Francesco non ha nulla da ridire). L’ideale sarebbe chema la Casa di Elon Musk non risponde alle domande dei giornalisti. Di certo sarebbe un errore penalizzare clienti che hanno scelto la marca quasi 10 anni fa, quando Tesla erae circondata