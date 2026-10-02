Tesla meglio del previsto: vendite a 486 mila nel 3* trimestre

Tesla meglio del previsto: la società guidata da Elon Musk ha venduto 486 mila auto nel periodo luglio-settembre (3° trimestre 2026).

Tesla meglio del previsto: la Model Y sostiene le consegne

I dati sono stati annunciati dalla stessa Tesla dalla sede ad Austin, nel Texas. La produzione è arrivata a 464.391 veicoli, ma le consegne sono state superiori di 22 mila unità in più, ovvero 486.532. È un dato che si colloca ben oltre il consensus degli analisti finanziari, che prevedevano in media vendita a quota 461.974 unità. Le consegne del trimestre appena terminato sono superiori anche alle 480.126 unità consegnate nel secondo trimestre. Ma restano inferiori alle 497.099 unità vendute nel terzo trimestre 2025. Si tratta comunque di un buon dato, considerato che il marchio di Elon Musk non ha più lanciato nuovi modelli di auto.

Musk consulente del Pentagono per le guerre del futuro

Le vendite di Model 3 e soprattutto Model Y hanno così rappresentato la quasi totalità, raggiungendo 478.237 unità. Con un ottimo andamento anche in Europa, come dimostrano anche i dati in arrivo dal mercato francese, con la Model Y sempre in testa nelle vendite. Tutto il resto della gamma, compreso il Tesla Semi, mezzo pesante in arrivo anche in Europa, ha fruttato solo 7.004 consegne. Model X e Model S sono ormai notoriamente fuori produzione. Nel trimestre, fa sapere l’azienda americana, sono stati inoltre installati 13,7 GWh di sistemi di accumulo di energia. Quanto a Musk, è di questi giorni la nomina a super-consulente del Pentagono nel Progetto Meridian, per esaminare gli strumenti delle guerre del futuro. Si tratta di uno studio strategico, focalizzato sulle tecnologie belliche e sul dominio militare dei prossimi decenni. Musk lavorerà a fianco di Palmer Luckey e Newt Gingrich.