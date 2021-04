Tesla macina utili grazie a bitcoin e crediti green

Tesla macina utili nel primo trimestre 2021, con “l’aiutino” della vendita di bitcoin e di crediti green. Il fatturato sale del 74%, grazie soprattutto alla Cina.

Tesla macina utili e il fatturato sale del 74%

La casa automobilistica di Elon Musk ha registrato utili record nei primi tre mesi dell’anno, pari a 438 milioni di dollari. Il fatturato è aumentato del 74% rispetto a un anno prima a 10,4 miliardi di dollari, dati superiori alle stime degli esperti. I risultati si devono in parte al deciso aumento delle vendite del Model Y, il Suv compatto in arrivo da noi a fine anno, e alla robusta domanda proveniente dalla Cina.

— Da che marca provengono gli acquirenti di Tesla —

Già nei giorni scorsi Tesla aveva reso noto di aver consegnato circa 184.800 auto nei primi tre mesi 2021, oltre il doppio di quelle consegnate nel 2020 e nuovo record. La società, che l’anno scorso ha venduto quasi mezzo milione di veicoli, ha detto di attendersi per il 2021 un aumento di oltre il 50%. I guadagni, però, si devono per ora soprattutto ai bitcoin e ai crediti ‘verdi’, sottolinea il Wall Street Journal.

Musk fa affaroni anche speculando sui bitcoin

Tesla ha infatti comunicato di aver venduto una parte dei bitcoin acquistati a febbraio, del valore di 1,5 miliardi di dollari, generando un utile di 101 milioni. Inoltre, la vendita di crediti ambientali ai competitor, che ne hanno necessità per rispettare i limiti delle emissioni inquinanti, ha fruttato 518 dei 533 milioni di dollari in utili pre-tasse. Senza bitcoin e crediti ‘verdi’, Tesla avrebbe registrato conti in perdita.

— Le vendite aumentano, trimestre dopo trimestre —

Ma bisogna tener conto del fatto che l’azienda di Elon Musk sta tuttora sostenendo enormi investimenti, tra cui la costruzione della GigaFactory in Germania. Il titolo di Tesla, lo scorso anno, è cresciuto di oltre il 400% ed è in rialzo di un altro 4,5% nel 2021: a gennaio, ha toccato i 900,40 dollari, nuovo record. Lunedì 25 aprile ha chiuso in rialzo dell’1,2% a 738,20 dollari, per una capitalizzazione di oltre 700 miliardi, la più alta al mondo per una casa automobilistica.