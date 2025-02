Tesla investe in Germania e rileva la fabbrica Manz

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tesla investe in Germania e rileva dal curatore fallimentare la fabbrica di Reutlingen del gruppo Manz, da tempo in difficoltà e alla ricerca di acquirenti.

Manz è da tempo in crisi e ha una fabbrica anche a Sasso Marconi

Manz è un produttore di componenti con sedi in tutto il mondo. Una delle più importanti si trova in Italia, a Sasso Marconi, l’ex Arcotronics, ed è specializata nello sviluppo e nella fabbricazione di apparecchiature di produzione per batterie agli ioni di litio. L’accordo firmato con Tesla Automation, azienda del gruppo specializzata nella costruzione di macchine speciali con tre sedi in Germania, riguarda però il solo stabilimento principale, quello di Reutlingen. E prevede l’assorbimento di più di 300 dipendenti, oltre all’acquisto di beni materiali in dotazione allo stabilimento. Non è stato divulgato il prezzo d’acquisto, in linea con la linea di riservatezza adottata da Tesla in tutte le sue attività. “Stiamo acquisendo dipendenti qualificati con un elevato livello di competenza nell’ingegneria meccanica ad alta tecnologia“, ha spiegato Lothar Thommes, Managing Director di Tesla Automation.”Il sito di Reutlingen è complemento ideale per la continua implementazione di successo dei nostri progetti di automazione globali nel gruppo Tesla“.

Elon Musk continua a investire sul mercato tedesco

“Siamo lieti di aver concluso con successo le trattative con Tesla, di aver salvato molti posti di lavoro. E di aver quindi consentito ai dipendenti di avere un futuro professionale in quello che è probabilmente il gruppo automobilistico più noto nel campo della mobilità elettrica“, ha aggiunto l’amministratore fallimentare di Manz, Martin Mucha. Evidentemente la necessità di assicurare un futuro a centinia di persone, in gran parte molto qualificati, ha prevalso sulla diffidenza che in questo momento circonda il personaggio Elon Musk in Germania. In campagna elettorale il patron di Tesla ha parteggiato apertamente per la formazione di estrema destra AFD, attirandosi le critiche degli altri partiti. Tesla da tempo ha scelto la Germania per i suoi investimenti in Europa, impiantando nel Brandeburgo, non lontano da Berlino, la grande fabbrica che produce le Model Y. In Italia, nonostante gli stretti rapporti con Giorgia Meloni, ancora nulla.

– Leggi anche: “Le auto costano troppo, e troppe persone non possono più permettersele”. Così il n.1 di Renault Group, Luca De Meo

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico