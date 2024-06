Tesla incendiate a Berlino: caccia ai responsabili

Tesla incendiate a Berlino: è caccia ai responsabili dei falò che alcuni giorni fa hanno devastato tre vetture del marchio americano, nella zona est della città.

Tesla incendiate a Berlino: tre auto distrutte dalle fiamme

Le immagini che ci ha girato un lettore dalla capitale tedesca sono impressionanti: Model Y e Model 3 devastate dalle fiamme. Non ci sono dubbi che gli incendi, tra Boyenstrasse e An Der Kieler Brucke, siano di origine dolosa: impossibili fenomeni di autocombustione di veicoli così distanti tra loro. Ovvio che il pensiero va alle vibranti proteste che hanno accompagnato il disco verde delle autorità all’ingrandimento dello stabilimento Tesla di Grunheide, non lontano dalla capitale. Con disordini sfociati in alcuni episodi di boicottaggio, come un incendio doloso a un traliccio ad alta tensione di servizio alla fabbrica, il 5 marzo scorso. Episodio rivendicato dal movimento Vulkan Gruppe, che dichiara di perseguire “la completa distruzione della Gigafactory”. E accusa Tesla di “divorare terra e risorse, persone e manodopera per sputare fuori 6.000 SUV a settimana, macchine assassine e monster truck, a settimana”.

Ecco come sono stati spenti i falò e chi guida le indagini

Al momento nella fabbrica del Brandeburgo la Tesla produce soltanto Model Y, ma l’espansione dell’impianto è finalizzata ad ospitare le catene di montaggio di altri modelli. Si vocifera che potrebbe trattarsi della piccola Tesla, forse chiamata Model 2, del cui sviluppo si sta occupando personalmente Elon Musk. Ma al momento non ci sono conferme. Il quotidiano BILD ha descritto così l’accaduto: “Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con circa 20 mezzi di soccorso e hanno spento gli incendi, in tre luoghi diversi. Riuscendo a impedire che il fuoco si diffondesse alle celle della batteria. Durante l’intervento hanno controllato le temperature delle batterie utilizzando una termocamera. Una delle auto era ancora collegata alla stazione di ricarica, anche qui l’incendio non si è propagato. Dopo circa due ore i soccorsi hanno potuto lasciare il luogo dell’incendio. Un commissario specializzato della Polizia di Berlino ha assunto il comando delle indagini“.