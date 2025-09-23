Tesla in fiamme con famiglia distrutta in Germania: che sappiamo?

Tesla in fiamme con famiglia distrutta in Germania: che cosa ne sappiamo? È vero che è stato impossibile aprire le portiere per far intervenire i soccorritori? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla in fiamme: “Non è stato possibile aprire le portiere per i soccorsi?”

“Vedo che sui social si parla di un incidente mortale in Germania in cui hanno perso la vita un uomo con due figli piccoli. Nei post si fa riferimento al fatto che la tragedia è dovuta anche all’impossibilità di aprire le portiere dell’auto in cui le vittime erano intrappolate. È possibile saperne qualcosa di più? Credo che sul tema della sicurezza occorra la massima trasparenza e il massimo dell’informazione. Grazie“. Mario Anselmi

Ecco che cosa è successo nel terribile incidente di Schwerte

Risposta. L’incidente si è verificato il 7 settembre. Una Tesla è uscita di strada a Schwerte (Renania Settentrionale-Vestfalia), si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco. Causando la morte di un uomo di 43 anni e di due bambini di nove. Un altro bambino, che si trovata nella parte meno esposta alle fiamme, è stato trasportato in ospedale. Nei report dalla Germania si legge che in effetti che gli abitanti della zona hanno tentato tentato un salvataggio. Ma non sono riusciti ad aprire le maniglie retrattili delle portiere, che sono azionabili elettronicamente. E che possono guastarsi in caso di incidente. Roman Jedrzejewski, che gestisce un negozio di vernici di fronte al luogo dell’incidente, ha detto di essersi precipitato verso il veicolo con un estintore, dopo aver sentito un forte botto. “Ho provato ad aprire l’auto, ma non ha funzionato. Era molto caldo a causa dell’incendio, ma il lato destro dell’auto era ancora relativamente intatto. Non sono riuscito ad aiutarli“, ha detto visibilmente provato alla testata locale Ruhr News.

Tesla a fuoco: sul problema delle maniglie la Casa sta correndo ai ripari

Ovviamente l’incidente ha destato grande impressione. E alimentato nuove polemiche. Già nel 2024 l’Automobil Club tedesco, ADAC, aveva ammonito che queste maniglie rappresentano un rischio per la sicurezza in caso di interruzione dell’alimentazione. E pochi giorni fa negli Stati Uniti la National Highway Traffic Safety Administration ha annunciato un’indagine su 174.000 Model Y Tesla dopo segnalazioni sulla difficoltà di aprire le maniglie delle portiere elettriche. Un problema che non riguarda solo le auto elettriche o Tesla in particolare, come ricorda il sito Sicurauto. Nel caso di Tesla, comunque, il capo del design, Franz von Holzhausen, pochi giorni fa ha detto a Bloomberg che l’azienda sta lavorando a una riprogettazione delle maniglie delle portiere. Questo proprio a seguito delle segnalazioni di incidenti. Le Tesla sono dotate di sblocco manuale delle portiere all’interno. Ma le persone a bordo potrebbero non essere in grado di accedere agli sganciatori, anche se il conducente ne è normalmente in grado.