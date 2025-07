Tesla in fiamme a Caserta? È la bufala del mese. Un lettore ci interroga su un episodio accaduto a Caserta, nel locale show-room Tesla. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla in fiamme a Caserta: è vero o è una fase-news?

“Cari amici di Vaielettrico, vi confesso, da possessore di auto elettrica, ho sempre seguito con una notevole apprensione le notizie degli incendi proprio dei veicoli elettrici. Nei giorni scorsi ho letto su Facebook di una Tesla che avrebbe preso fuoco in un deposito di Caserta. Notizia che un altro utente definiva “un’invenzione di sana pianta“. Speravo di trovare qualcosa in merito sul vostro portale, ma non ne vedo traccia. Potete far chiarezza in merito e, se del caso tranquillizzarmi? Grazie, complimenti per il vostro lavoro di divulgazione, sempre prezioso“. Sandro Orlandini

È falso, sarebbe curioso sapere come nascono certe notizie…

Risposta . La notizia è falsa, è la manipolazione di un fatto realmente accaduto nei locali Tesla. La dinamica reale è questa: l’addetto di un’azienda esterna stava svolgendo alcuni lavori nella parte espositiva della concessionaria Tesla di Marcianise, Caserta. A un certo punto (per ragioni in via di accertamento, forse per errore), è venuto a contatto con parti in tensione dell’impianto elettrico ed è caduto. Immediatamente ricoverato in ospedale, è stato poi dimesso dopo poche ora, non trattandosi di un infortunio grave. Tesla stessa ha precisato che le vetture esposte, tantomeno le batterie, hanno avuto alcun ruolo nella vicenda. La cosa più interessante è la manipolazione dell’avvenuto da parte di alcuni siti locali, con immediato rimbalzo sui social. Chi e perché ha travisato in modo così grossolano un fatto molto chiaro nella sua dinamica? Comunque sia: i siti che avevano strillato di Tesla in fiamme hanno dovuto fare un’imbarazzata marcia indietro. Anche se, si sa, le smentite hanno sempre un numero di lettori ben inferiore alle notizie a cui sono riferite.