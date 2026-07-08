





Tesla in declino? Macché, vende sempre di più, ci ricorda Salvatore, un giovane lettore, citando i dati del secondo trimestre. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla in declino? “I numeri dicono il contrario”

“Sono un giovane fan di Tesla e di Elon Musk, di cui seguo tutte le attività. Vorrei farvi presente che Tesla non è affatto un marchio in declino come alcuni vostri articoli vorrebbero far credere. Nel secondo trimestre del 2026, ultimo dato, ha registrato vendite in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono dati che si trovano facilmente sul sito ufficiale, che riferisce di 451.758 veicoli prodotti e ben 480.126 venduti. Voi dite che Model 3 e Model Y sono modelli un po’ datati, ma evidentemente la concorrenza non è in grado di offrire di meglio in termini di qualità e prezzo. In molti Paesi, anche europei, la Model Y resta l’auto elettrica più venduta, nonostante la concorrenza aumenti mese dopo mese. E anche i prodotti cinesi, tanto declamati, faticano ad affermarsi, soprattutto in Europa. Non vi sembra di dover correggere il tiro? Grazie per l’attenzione”. Salvatore Cilento

Model 3 e Model Y fanno il 97% delle vendite…

Risposta. Ripetiamo per l’ennesima volta che non siamo né fans né detrattori di Tesla. Cerchiamo di riportare i numeri per quelli che sono. E non c’è dubbio che Tesla abbia sorpreso tutti in positivo, registrando il secondo miglior trimestre di sempre, in termini di vendite. Ma è anche vero che si tratta del primo segno positivo dopo due anni consecutivi di declino. Il problema non è che Elon Musk e i suoi non sappiano più come si fa un’automobile. È che hanno deciso di dedicarsi soprattutto ad altro, a settori dove le cifre in ballo sono infinitamente superiori (l’intelligenza artificiale su tutti). Per ora Model Y e Model 3 resistono nelle vendite in forza di un ottimo rapporto qualità-prezzo e di tutta una serie di plus. Tra cui una rete di ricarica a prezzi imbattibili. Ma la concorrenza migliora mese dopo mese. E quel che a noi dispiace, alla fin fine, non è che BYD la sorpassi nelle vendite. È che al mondo dell’auto elettrica venga a mancare, almeno in parte, la spinta innovativa di Tesla.