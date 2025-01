Tesla imbattibile: vendite Italia 2024

Tesla imbattibile anche nel 2024 nel mercato italiano delle auto elettriche: Model 3 e Model Y ai primi due posti, in un mercato fermo a una quota del 4,2%.

Tesla imbattibile: Model 3 e Model Y ai primi due posti, terza la Volvo EX30

Non decolla il mercato italiano delle auto elettriche: nel 2024 immatricolate 65.989 vetture, il 2% in meno rispetto al 2023, con una quota di mercato stabile al 4,2%. Dicembre si è rivelato un mese da dimenticare: le immatricolazioni sono state 5.853, il 14% in meno rispetto allo stesso mese del 2023. Tesla conferma la sua leadership, anche se si arresta la crescita degli ultimi anni: Model 3 e Model Y restano largamente le due auto elettriche più vendute in Italia, rispettivamente con 7.943 e 7.435 immatricolazioni. Al terzo posto la Volvo EX30 (3.836), il lancio più significativo dell’anno che ci lasciamo alle spalle. Seguono la Dacia Spring (3.542) e la Jeep Avenger (2.477). Mentre la 500e conclude il suo anno nero scivolando in 7° posizione (2.345), superata anche dalla ben più costosa Bmw iX1 (2.366). Da notare che nella top ten ci sono 4 auto made in Cina: sono la Tesla Model 3, la Volvo EX30, la Dacia Spring e la MG4.

Ecco chi le compra le auto elettriche: privati al 53,6%, flotte 8,2%

Ancora non si sente sul mercato l’impatto delle citycar elettriche lanciate nell’ultima parte dell’anno. La Citroen e-C3 è entrata in classifica in dicembre, ma con solo 212 immatricolazioni. Mentre la Renault 5 è ancora ferma a numeri marginali. Interessante anche vedere chi le compra le auto elettriche: secondo l’Unrae nel 2024 il 53,6% delle immatricolazioni ha fatto capo ai privati. L’8,4% è stato acquistato per flotte aziendali, mentre il 9,2% è andato alle autoimmatricolazioni e ai concessionari, verosimilmente per poi finire sul mercato come km 0. Il 28,8%, infine, è legato ai noleggi a breve e lungo termine. Nel complesso il 2024 è stato l’anno delle ibride, salite al 40,2% di quota, con le “full” hybrid all’11,8% e le “mild” hybrid al 28,4%. Un successo a cui fa da contraltare il calo del diesel, sceso al 13,9%, mentre tengono le vendite di auto a benzina (29,0%). Le GPL sono al 9,4%, mentre le ibride plug-in calano al 3,3%.

