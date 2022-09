Tesla ha due problemi: batterie 4680 e clienti delusi

Tesla ha due problemi: la messa a punto delle attesissime batterie 4680 e la scontentezza di alcuni clienti, in una piazza strategica come la Norvegia.

Le batterie 4680 sono, potenzialmente, l’arma letale di Elon Musk. Con cui centrare veramente l’obiettivo di arrivare a vendere 20 milioni di auto all’anno entro il 2030. Utilizzando celle di dimensioni maggiori e un nuovo processo per rivestire a secco gli elettrodi, Tesla potrebbe dimezzare il costo di una batteria di un Model Y. Secondo la Reuters, questo consentirebbe un taglio di oltre l’8% del prezzo di listino, consentendo a Musk di essere ancora più competivi. Ma gli esperti che stanno seguono da vicino il dossier 4680 sostengono che occorrerà molto più tempo del previsto per passare dallo sviluppo alla produzione. I problemi si verificherebbero soprattutto nella messa a punto della tecnica di rivestimento a secco utilizzata per produrre queste celle più grandi. “È semplice, non sono pronti per la produzione di massa“, ha detto uno degli esperti.

Con le 4680 si potrebbe vendere un Model Y a 25mila dollari

Non c’è solo il mondo dell’auto a seguire l’evolversi della vicenda. Il vertiginoso aumento del titolo Tesla negli ultimi anni è stato legato anche alla prospettiva di questo salto tecnologico, in grado di spiazzare la concorrenza. L’innovazione promessa da Musk, con batterie dai minori costi e maggiori prestazioni, è vista dagli investitori come fondamentale. Si pensa che Tesla con le 4680 potrebbe inaugurare una nuova epoca in cui vendere le sue auto negli Stati Uniti a partire da 25.000 dollari, con ottimi margini di profitto. Un livello impensabile per i concorrenti. Ma gli esperti interpellati dalla Reuters escludono che la messa in produzione delle nuove batterie non avvenga entro l’anno, come previsto. Lasciando aperta ogni ipotesi per il 2023. Una sfida tecnologica che alcuni paragonano alle difficoltà incontrate con la messa in produzione del Model 3, costata lunghe notti insonni in fabbrica a Elon Musk.

Tesla ha due problemi: la protesta dei clienti norvegesi

La vicenda norvegese è molto più circoscritta. Ma potrebbe essere comunque la spia di una difficoltà che potrebbe incontrare Tesla quando milioni di sue auto circoleranno sulle strade di tutto il mondo. A fine agosto è accaduto che un gruppo di clienti locali, delusi per la mancata assistenza per i difetti nelle loro auto, è arrivato a inscenare uno sciopero della fame, presto rientrato. Molte le criticità riscontrate dai proprietari: ruggine e infiltrazioni d’acqua, usura precoce della batterie, Autopilot mal funzionante, allentamento dei sedili e della componentistica, chiusura imperfetta di portiere e finestrini.. Oltre a problemi nel computer di bordo e dell’infotainment. Tutti problemi risolvibili da una buona rete di assistenza, ma è la vaghezza delle risposte date dai Numeri verdi della Casa americana che ha fatto infuriare questo gruppo di clienti.

La rete di assistenza basterà quando i clienti saranno milioni?

La notizia dell’estemporaneo sciopero della fame è stata fatta ricolare anche su Twitter, per farla arrivare anche all’attenzione di Elon Musk. E il patron di Tesla non ha fatto mancare la sua risposta, scegliendo l’arma dell’ironia: ”Su consiglio di un buon amico, ho digiunato a intermittenza e mi sento più in salute”. In realtà il problema esiste e merita una riflessione seria, che all’interno di Tesla stanno sicuramente facendo. Quando milioni di Model 3, Model Y ecc circoleranno per le strade di tutto il mondo, basterà il sistema di assistenza light attuale? O occorrerà dotarsi di una rete di intervento “fisica” e molto più capillare? Il caso della Norvegia non va ridicolizzato. Il Paese nordico è un laboratorio a cui tutti guardano con attenzione, avendo raggiunto un livello di diffusione di EV che nel resto del mondo non si avrà prima del 2030.