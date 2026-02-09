Tesla FSD “sotto esame”: promosso alla guida, ma bocciato per la patente

Ivone, nostro lettore e ingegnere italiano che vive in Francia, ci ha inviato un nuovo articolo nel suo consueto stile da “ricercatore”: attento alle prove sul campo e poco incline agli entusiasmi facili. Proprietario di una Tesla che apprezza molto, ma senza “stravedere”, Ivone ha voluto sottoporre il Full Self-Driving supervisionato a un test del tutto originale e rigoroso che – a quanto ci risulta – nessuno aveva ancora fatto. Volentieri pubblichiamo il suo resoconto.

di Ivone Benfatto

Lo scorso dicembre, come molti altri proprietari Tesla, ho partecipato a una dimostrazione del Full Self-Driving (FSD) supervisionato come passeggero, esperienza che ho raccontato in un precedente articolo pubblicato su Vaielettrico. Dopo quella prova, però, mi sono chiesto se esistesse un modo più oggettivo e rigoroso per valutare il comportamento dell’FSD, andando oltre le centinaia di video disponibili online, spesso realizzati da appassionati molto entusiasti – i cosiddetti Tesla fanboy.

Non è una critica: anch’io sono rimasto impressionato dal comportamento dell’FSD, soprattutto nel traffico intenso. In molti frangenti la guida è paragonabile a quella di un ottimo tassista: fluida, prudente, prevedibile. Tuttavia, devo ammettere di partire con un certo pregiudizio, dovuto a un’esperienza personale poco soddisfacente con l’Autopilot base. Proprio per questo ho cercato un metodo di valutazione che prescindesse il più possibile dalle opinioni personali.

L’idea: sottoporre l’FSD all’esame per la patente B

Dopo la prima prova come passeggero, mi è venuta un’idea: perché non sottoporre il Full Self-Driving supervisionato allo stesso tipo di valutazione prevista per un candidato alla patente B?

La coincidenza ha voluto che tra le mie conoscenze in Francia ci sia Michele, da poco in pensione, che per molti anni ha svolto il ruolo di esaminatrice per il rilascio della patente di guida. Le ho proposto di partecipare a una nuova dimostrazione del FSD come passeggera, osservando il comportamento dell’auto esattamente come se stesse valutando un candidato all’esame pratico.

Michele, una signora francese curiosa e brillante, amante dell’Italia e della cucina italiana (sta persino seguendo un corso di lingua italiana), ha accettato con entusiasmo. Ho quindi prenotato una nuova prova presso il centro Tesla di Marsiglia, svolta il 7 gennaio alle 16, in un orario di traffico piuttosto intenso.

Il verdetto dell’esaminatrice: guida eccellente, ma…

Al rientro dalla prova, Michele mi ha contattato con grande entusiasmo. Mi ha detto che il comportamento dell’auto ha superato di gran lunga le sue aspettative. Ha persino commentato che, se tutti i candidati che aveva esaminato negli anni avessero guidato in quel modo, il suo lavoro sarebbe stato molto più semplice.

Tuttavia – e qui arriva il colpo di scena – durante la prova si è verificato un errore considerato grave, di quelli che all’esame pratico comportano la bocciatura immediata.

Il conducente-supervisore Tesla era stato informato in anticipo della “particolarità” del test e si è mostrato molto curioso e collaborativo. Durante il percorso, Michelle non ha mai espresso giudizi né commenti. Solo alla fine, alla domanda: «Allora, com’è andata?», ha risposto senza esitazioni: «Purtroppo, bocciato».

Come funziona l’esame pratico di guida in Francia

Vale la pena spiegare brevemente i criteri dell’esame pratico per la patente B in Francia. La durata è di circa 40 minuti, simile a quella di una dimostrazione FSD. La valutazione si basa su una griglia composta da 31 criteri, e si articola in due livelli:

Una valutazione a punti: per superare l’esame occorre ottenere almeno 20 punti su 31, relativi a stile di guida, uso corretto dei comandi, fluidità, rispetto delle regole, capacità di adattamento al traffico. Il rispetto delle regole eliminatorie: anche un solo errore grave comporta automaticamente la bocciatura, indipendentemente dal punteggio finale.

Tra gli errori che portano all’eliminazione rientrano, ad esempio: il mancato rispetto di uno stop o di un semaforo rosso, la mancata precedenza, la perdita di controllo del veicolo, un comportamento pericoloso per altri utenti della strada o l’intervento da parte dell’esaminatore su volante o pedali.

Sono invece tollerati errori minori, come lo spegnimento del motore in partenza, una marcia inserita non ottimale, una manovra leggermente imprecisa, un’indicazione di svolta leggermente tardiva o una certa esitazione, purché non generino pericolo.

In sostanza, l’esaminatore non cerca la perfezione, ma verifica che il candidato: abbia il controllo del mezzo, rispetti le regole fondamentali, anticipi i rischi, e guidi in modo autonomo e responsabile in condizioni di traffico reale.

Secondo Michele, l’FSD avrebbe superato senza difficoltà la soglia dei 20 punti nella valutazione generale. Un esempio? La gestione degli indicatori di direzione: li ha attivati correttamente e nel punto esatto previsto dal Codice della Strada, un aspetto sul quale molti candidati umani falliscono.

La bocciatura è arrivata esclusivamente per un errore eliminatorio.

L’errore fatale: una frenata ingiustificata

Utilizzando Google Maps e Street View, ho ricostruito il punto esatto in cui si è verificato l’errore. Si tratta di un innesto su una superstrada senza pedaggio, dove è presente una corsia riservata agli autobus, regolata da un semaforo dedicato.

Il semaforo, contrassegnato dalla scritta “BUS”, era rosso. Questo segnale si applica esclusivamente agli autobus, non ai veicoli che percorrono la corsia ordinaria. L’FSD, però, con l’auto che viaggiava a circa 70 km/h, ha iniziato a rallentare per fermarsi.

Il conducente-supervisore Tesla ha riconosciuto l’errore ed è intervenuto sull’acceleratore, evitando l’arresto completo. L’auto ha poi proseguito correttamente, inserendo l’indicatore di direzione nel punto giusto.

Perché è un errore grave?

Qualcuno potrebbe obiettare: anche se l’auto si fosse fermata, chi segue dovrebbe rispettare la distanza di sicurezza. È vero, ma il Codice della strada francese prevede anche un obbligo di guida preventiva: il conducente non deve creare situazioni potenzialmente pericolose.

Una frenata o un rallentamento ingiustificato, soprattutto su una strada a scorrimento veloce, è considerato un errore grave perché aumenta il rischio di tamponamento, indipendentemente dalle responsabilità di chi segue.

Un problema che riguarda gli ADAS di molti costruttori

Colgo l’occasione per sottolineare che le frenate ingiustificate non sono un problema esclusivo delle auto elettriche o di Tesla. Riguardano i sistemi ADAS di ultima generazione, presenti anche su veicoli non elettrici.

In Francia, il tema è finito sotto l’attenzione delle autorità dopo un grave incidente in autostrada causato da una frenata automatica ingiustificata da parte di una Peugeot 208 (leggi). La conducente coinvolta ha lanciato un appello e raccolto segnalazioni riguardanti molti marchi automobilistici. Ne è scaturita un’inchiesta ufficiale, con un questionario dettagliato rivolto ai proprietari di auto immatricolate in Francia, invitati a segnalare la propria esperienza.

Il problema è complesso: da un lato esiste l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, dall’altro sappiamo bene che nella realtà questa regola viene spesso ignorata, rendendo pericolose le frenate automatiche improvvise e non necessarie.

Soluzioni interessanti: le luci di posizione “blu o turchese” in Cina e di Mercedes

Ho trovato interessante una soluzione adottata in Cina: quando un’auto viaggia con sistemi di guida autonoma attivi (livello 4), si accendono luci di posizione blu o turchese, pensate per attirare l’attenzione di chi segue o si trova nelle immediate vicinanze.

Anche Mercedes, nei test di guida autonoma di livello 3 (attualmente sospesi), ha introdotto sui propri veicoli un indicatore di colore turchese (leggi).

In Francia esiste un concetto simile, chiamato “Guida accompagnata”, che consente ai futuri automobilisti di esercitarsi alla guida per più di un anno prima di sostenere l’esame, spesso utilizzando l’auto dei genitori. In questi casi, è obbligatorio esporre sul retro del veicolo un apposito disco con la scritta “CONDUITE ACCOMPAGNÉE”, per segnalare agli altri utenti della strada che al volante c’è un conducente in fase di apprendimento.

Un punto critico: la lettura della segnaletica stradale

Curiosamente, dopo aver avuto questa idea a dicembre, ho letto su un forum di proprietari Tesla un commento di un utente italiano esasperato dai ritardi normativi in Europa: «Perché non far fare al Full Self-Driving lo stesso esame che deve superare un essere umano?».

In fondo, è esattamente ciò che avevo chiesto a Michele di fare. Il risultato è chiaro: il test non è stato superato.

Il riconoscimento della segnaletica stradale resta una delle sfide più complesse per i sistemi di intelligenza artificiale. Pur avendo una base comune in Europa, la segnaletica presenta infatti numerose varianti nazionali che mettono in difficoltà i sistemi di guida assistita. Lo stesso vale per i semafori, che non si limitano ai classici segnali circolari: oltre a quelli con la scritta BUS, esistono semafori con simboli dedicati alle biciclette o con frecce direzionali.

Resta aperta la questione dell’origine del problema: si tratta di un limite del software di riconoscimento delle immagini oppure di una difficoltà legata alle telecamere, non solo nel caso di Tesla, ma per tutti i costruttori, che richiederebbe ottiche e sensori più adeguati?

Se la segnaletica dialogasse con l’auto…

Esiste però un approccio alternativo. Durante un viaggio in Cina lo scorso anno, ho potuto osservare come i sistemi di navigazione di bordo mostrino in tempo reale lo stato dei semafori e il conto alla rovescia fino al cambio di colore. L’informazione arriva direttamente dall’infrastruttura stradale, attraverso piattaforme di gestione del traffico, e viene poi trasmessa ai veicoli via rete mobile (4G/5G). Un metodo che elimina la necessità del riconoscimento visivo, ma che richiede sistemi di navigazione e infrastrutture tecnologiche più evoluti.

La strada verso la guida autonoma continua. E test come questo, forse, possono aiutare a capire dove siamo davvero arrivati.