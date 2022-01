Tesla fa sempre più paura al made in Germany. Non solo nell’orticello dell’auto elettrica, ma in generale nel mercato premium, con tutte le motorizzazioni.

Tesla fa sempre più paura: ecco i numeri 2021

Matthias Schmidt, riassume bene il trend delle vendite. È riferito al segmento Premium 3, quello per intenderci di auto come la BMW Serie 3, la Mercedes Classe C, l’Audi A4 e la Tesla Model 3. E fotografa le auto vendute nei 4 trimestri del 2021, con la Casa di Elon Musk in marcia di avvicinamento ai volumi realizzati da Audi con tutta la sua gamma. C’è stato un fatto contingente a penalizzare le consegne del marchio di Ingolstadt: la carenza di semi-conduttori all’interno del Gruppo Volkswagen. Tesla ha saputo gestire anche questa crisi con molta più elasticità dei competitor, con risultati sono sotto gli occhi di tutti. E se questo trend dovesse continuare anche nel 2022, per i brand tedeschi sarebbero dolori. Questa è la fascia di mercato più ricca, che assicura gran parte di vendite e profitti. Questo grafico, elaborato dall’analista tedescoriassume bene il trend delle vendite. È riferito al segmento Premium 3, quello per intenderci di auto come la, la, l’e laE fotografa le auto vendute nei 4 trimestri del 2021, con la Casa di Elon Musk in marcia di avvicinamento ai volumi realizzati da Audi con tutta la sua gamma. C’è stato un fatto contingente a penalizzare le consegne del marchio di Ingolstadt:i all’interno del Gruppo Volkswagen. Tesla ha saputo gestire anche questa crisi con molta più elasticità dei competitor, con risultati sono sotto gli occhi di tutti. E se questo trend dovesse continuare anche nel 2022, per i brand tedeschi sarebbero dolori. Questa è lache assicura gran parte di vendite e profitti.

Nell’elettrico non c’è partita: Tesla über alles