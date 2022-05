Tesla fa scuola: anche Ford pensa alle batterie LFP

Anche Ford potrebbe optare per le batterie Litio-Ferro-Fosfato (LFP), come ha già fatto Tesla per le vetture entry level prodotte nello stabilimento di Shanghai. I modelli elettrici interessati al cambio di batteria potrebbero essere quelli più consolidati, cioè Mustang Mach-E e l’F-150 Lightning.

E’ una decisione che potrebbe maturare a breve, stante la difficoltà nel reperire celle con la chimica tradizionale Nichel-Manganese-Cobalto (NMC) o Nichel-Cobalto-Alluminio (NCA).

Le batterie al fosfato di ferro (LFP) presentano vantaggi e svantaggi. Non utilizzano metalli preziosi come nichel o cobalto quindi sono meno costose. Sono meno soggette a fenomeni di thermal runaway e quindi sono più sicure. Sopportano più cicli di ricarica (fino a 4.000) quindi hanno una durata di quasi tre volte superiore. Soffrono molto meno la ricarica nella zona critica fra l’80 e il 100% della capacità.

Il loro tallone d’Achille è la densità di energia, che è inferiore sia in termini gravimetrici che in termini volumetrici. Questo limita l’autonomia della vettura a parità di peso e dimensioni. Per la Model 3 standard range la differenza è di circa 10 miglia. Anche il freddo pare influire maggiormente sulle prestazioni delle celle LFP, con un ulteriore calo dell’autonomia del 4-5%.

Tuttavia le Tesla equipaggiate con le celle prismatiche prodotte dalla cinese CATL hanno incontrato il gradimento del mercato e circa la metà dei veicoli californiani prodotti lo scorso trimestre adottano celle LFP. Lo stesso Elon Musk ha ipotizzato che in futuro due terzi delle sue Tesla potrebbero adottare questa chimica, anche tenendo conto dei miglioramenti già ottenuti e potenzialmente ottenibili.

Ora Ford sembra orientata a un approccio simile. L’ha fatto intendere il CEO Jim Farley durante la conferenza stampa di presentazione dei dati trimestrali. A precisa domanda ha risposto: «Sì. Abbiamo lavorato su LFP per un po’ di tempo. Progettare soluzioni LFP nella nostra prima generazione di prodotti è qualcosa che vediamo come una grande opportunità per muoverci rapidamente».

Ford ha piani ambiziosi nella produzione di veicoli elettrici. In particolare con il nuovo pick up F-150 Lightning, che arriverà a 150 mila esemplari dal prossimo anno. Ma la difficoltà nel reperire materie prime e componenti mette a rischio questo piano. Diversificare chimiche e fornitori potrebbe essere la condizione per rispettate i programmi. Ad oggi per la Mustang Mach-E consegnate dall’azienda nel 2021 sono servite soltanto 50 mila batterie. Montare celle LFP sulle versioni a corto raggio permetterebbe di aumentare i volumi liberando disponibilità di celle più performanti per le sole versioni a lungo raggio.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —