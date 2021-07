Tesla fa 200, Musk a Torino, Volvo, eActros…settimana flash

Tesla fa 200 e…/ Elon Musk a Torino in settembre

Elon Musk parlerà a Torino in occasione dell’Italian Tech Week (23-24 settembre). Per la verità dalla locandina dell’evento, organizzato dal gruppo GEDI (Repubblica–La Stampa) non si capisce se Musk sarà fisicamente nel capoluogo torinese o collegato da remoto. Colpisce comunque che ad ad invitarlo sia stato il presidente del Gruppo Stellantis, John Elkann, che è anche il maggior azionista di GEDI. L’evento si terrà alle Officine Grandi Riparazioni, (qui altre info).

Volvo Recharge, più belle fuori, più grandi dentro

Volvo Recharge: svelata la concept car definita “un manifesto” per la prossima generazione di veicoli elettrici della Casa svedese. Con nuovi linguaggi di design e tecnologia. Obiettivo: elettrificare metà della gamma entro il 2025 (ibridi compresi) e vendere poi il 100% di veicoli elettrici entro il 2030. La Recharge prefigura una generazione di auto concepite per l’elettrico e non, come la XC 40, costruite sia con motore endotermico sia con propulsore elettrico. Le linee sembrano molto più pulite e moderne della gamma attuale, con un look da crossover ormai molto diffuso tra gli EV. Ma soprattutto la promessa è di assicurare uno spazio interno non paragonabile con i veicoli in vendita attualmente. “Un’atmosfera da vero salotto scandinavo“, fa sapere la Volvo in una nota, “con materiali naturali e sostenibili”.

eActros Mercedes, ecco la versione di serie