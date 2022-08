Tesla esagerate: S e X Plaid con 1.020 Cv

Tesla esagerate: le versioni Plaid di Model S e Model X sono in arrivo in Europa, con prestazioni (e prezzi) notevoli. Prime consegne tra novembre e dicembre.

Tesla esagerate: oltre mille Cv e 0-100 in 2,1 secondi

Stiamo parlando di top car da 140 mila euro in su, con oltre mille cavalli di potenza e accelerazioni e velocità di punta da urlo. La S arriva addirittura ai 322 km/h e vola da 0 a 100 km/k in 2,1 secondi, una vera frustata. Dal 3 agosto sono ordinabili anche in Italia, con target un cliente di Porsche o Maserati. Noi preferiremmo vedere un nuovo modello più alla portata di tutti, come la Tesla Model 2 di cui tanto si è parlato. Ma per ora Tesla mostra i muscoli e, nel comunicato diramato, a proposito delle nuove versioni Plaid parla di “nuovi interni, propulsori, sistemi termici, elettronica, telaio e altro ancora. Insieme alla producibilità notevolmente migliorata, al peso ridotto e allo stile esterno raffinato ma iconico. I due veicoli offrono livelli completamente nuovi di lusso, tecnologia e prestazioni, stabilendo standard da record“. Ecco le specifiche tecniche delle due nuove top di gamma della Casa di Elon Musk.

Autonomia, prestazioni e prezzi (da 140 mila euro)

Tesla Model S Plaid

Autonomia (stima WLTP) : 600 km

0-100 km/h : 2,1 secondi. Velocità max 322 km/h

1020 Cv con 3 motori con rotori rivestiti in carbonio

Prezzo in Italia: 140.990€

Tesla Model X Plaid

Autonomia (WLTP est.) : 528 km

0-100 km/h : 2,6 secondi. Velocità max 262 km/h

1020 Cv con 3 motori con rotori rivestiti in carbonio

Prezzo in Italia : 144.990€

Le consegne delle versioni Model S e Model X Dual Motor All-Wheel Drive, precisa Tesla, inizieranno nel 2023 in Europa. Aggiungendo che “è ancora possibile effettuare una prenotazione, mentre gli ordini saranno disponibili più avanti“.

