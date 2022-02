Tesla e VW in testa all’Europa, la 500e al sesto posto

Tesla e VW in testa all’Europa: la prima è nettamente in testa tra le EV più vendute, con il Model 3. Volkswagen la incalza a livello di marchi. Sesta la 500e.

Tesla e VW in testa: Model 3 surclassa i competitor

Dopo la Cina, il Vecchio Continente è il secondo mercato al mondo per l’EV: nel 2021 si è superato per la prima volta il milione di unità vendute, arrivando a 1.205.387. L’aumento sul 2020 è del 63%, portando per la prima volta le EV a superare il 10% di quota di mercato (10,3% per la precisione). Una crescita vorticosa, se si pensa che tre anni fa, 2018, si era appena all’1,3%. Tesla sbanca le classifiche e continua a crescere: il Model 3 è nettamente l’auto più venduta, con il doppio delle immatricolazioni della Renault Zoe, al secondo posto. Seguono le due Volkswagen, ID.3 e ID.4, mentre la Fiat 500e si piazza a un dignitosissimo 6° posto, dopo la Kia Niro. Confermandosi l’EV più venduta nella galassia Stellantis, davanti alle varie Peugeot, Citroen e Opel, nonostante lo scarso sostegno commerciale della casa madre.

Tesla e VW in testa: l’Italia tra i mercati arretrati

Il boom dell’elettrico in Europa non è certamente trainato dall’Italia. Il nostro mercato resta tra i più arretrati, con una quota del 4,6%, meno della metà della media europea e lontano dagli altri grandi Paesi. Come Germania (13,5%), Regno Unito (11,6%) e Francia (9,8%). Una posizione che non potrà che peggiorare nel 2022, vista la cancellazione degli incentivi, già avvertita pesantemente in gennaio. Proprio i bonus all’acquisto vengano ritenuti da Jato Dynamics (qui l’analisi) uno dei due drive che guidano la crescita dell’elettrico in Europa. L’altro è la proliferazione dei modelli: dalle 28 EV in vendita nel 2018 si è passati ai 74 di fine 2021 (e superare quota 100 già quest’anno). Purtroppo l’offerta è ancora concentrata su modelli medio-grandi piuttosto costosi (soprattutto SUV), rendendo l’elettrico ancora inaccessibile per molte tasche.

VW con la sua batteria di marchi vince tra i gruppi

Quanto a quote di mercato, Tesla comincia a risentire dell’offensiva di Volkswagen e degli altri marchi storici, passando dal 31% di due anni fa al 13,9% del 2021. Il Model 3 continua a vendere alla grande, mentre il Model Y è forse un po’ sotto le attese. Con tutta la sua batteria di marchi (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra…), Volkswagen guida a livello di gruppi, con una quota del 25%. Seguono Stellantis, (14,5%, grazie 500…), Tesla, Hyundai-Kia (11,2%) e Renault-Dacia (10,3%).

La EV più venduta paese per paese: a Cipro la Taycan

Quanto ai singoli mercati, un’interessante fotografia è stata scattata da Car Industry Analysis, con il grafico che riproduciamo a fianco. La Tesla Model 3 ha chiuso il 2021 in testa su 11 mercati, tra cui Germania, Regno Unito e Francia. Nell’Europa dell’Est prevale invece la Skoda Enyaq, leader in 5 piccoli mercati, dalla Repubblica Ceca alla Lettonia. Nell’Europa del Nord le preferenze vanno invece alla Volkswagen ID.4, mentre la Fiat 500 prevale in Italia e nel piccolissimo Lussemburgo. La Dacia Spring nel 2021 ha vinto solo in casa, in Romania, ma quest’anno è destinata a fare molto meglio (a gennaio è stata la più venduta sia in Italia che in Francia). Male la Volkswagen ID.3, che non prevale su nessun mercato. Infine una curiosità riguarda Cipro, dove la più venduta è stata…la Porsche Taycan.