Tesla e Volkswagen, che duello per vincere in Europa

Tesla e Volkswagen, che duello per vincere in Europa. Le vendite di maggio confermano che la Casa USA prevale come singolo modello, VW come gruppo.

Tesla e Volkswagen: il modello e il gruppo al top

I dati sono stati elaborati da Jato Dynamics e vedono ancora una volta il Model 3 prevalere nettamente, con 8.762 immatricolazioni. Ma il gruppo tedesco vince nettamente sommando le vendite fatte registrare dai suoi marchi, con tre auto nei primi 5 posti. La ID.3 è ancora seconda, con 6.031 consegne nel mese, seguita dalla Renault Zoe (5.738). Al quarto e quinto posto si piazzano la Skoda Enyaq (5.233) e la Volkswagen ID.4 (4.620): i due Suv nascono sulla stessa base, ma il primo ha un prezzo più competitivo. Ottimo il 6° posto della 500 (3.644), che comincia a guadagnare posizioni anche nel difficile mercato tedesco. Ed è la più venduta tra le piccole.

— Top ten di maggio: ibride plug-in ed elettriche pure —

Tra le ibride plug-in, in grande ascesa in tutto il continente, prevale ancora la Ford Kuga, con 4.794 immatricolazioni. Seguono Peugeot 3008 e Volvo CX 40. In questo segmento di mercato il Gruppo Volkswagen è costretto a inseguire, piazzandosi in 4°, 5° e 6° posizione, con Seat Leon, Golf e Audi A3.

Tutte le motorizzazioni: VW sale al 28% di quota