Tesla è la regina delle App, lo dice JD Power

Tesla è la regina delle App per veicoli elettrici. Lo dice JD Power nel suo 2025 US OEM EV App Report che testa la soddisfazione degli utenti americani dei principali brand automobilistici mondiali. Al secondo posto della classifica si piazza Mercedes-Benz, al terzo My BMW. Le App sono sempre più utilizzate e apprezzate, conferma lo studio, anche se gli utenti lamentano problemi di connettività e affidabilità.

Le App sono diventate una parte fondamentale dell’esperienza elettrica. Dallo sblocco del veicolo alla gestione da remoto della ricarica e del clima, sono particolarmente funzionali all’utilizzo dei veicoli elettrici. Cresce anche la soddisfazione, nonostante problemi di connettività, velocità dei comandi da remoto e prestazioni incoerenti delle funzionalità. Queste lacune in termini di usabilità contrastano nettamente con le crescenti aspettative, poiché sempre più proprietari di veicoli elettrici si aspettano funzionalità rapide e integrate delle App ogni volta che guidano.

EV driver sempre più App-dipendenti (soprattutto da Tesla)

«I proprietari di veicoli elettrici stanno dicendo a JD Power esattamente ciò di cui hanno bisogno: prestazioni affidabili e connettività per interagire con i loro veicoli – ha affermato Violet Allmandinger, responsabile delle app mobili di JD Power -. Le App più performanti offrono controlli da remoto rapidi e affidabili e dispongono delle funzionalità desiderate. Tuttavia, la maggior parte delle altre App sta ancora colmando questo divario».

Questi i principali dati emersi dal sondaggio:

Utilizzo di App per veicoli elettrici è in aumento : quasi un terzo (32%) degli utenti non Tesla utilizza ora la propria App a ogni viaggio (in aumento rispetto al 17% del 2024), mentre gli utenti Tesla sono al 79%, in aumento rispetto al 69% di un anno fa.

Ciò riflette la crescente dipendenza dalle App per le funzioni di routine dei veicoli elettrici, come il monitoraggio della carica, il pre-condizionamento e la pianificazione del percorso. Tuttavia, la soddisfazione è ancora carente a causa di connessioni lente e prestazioni incoerenti.

Tesla ha un vantaggio competitivo: è più veloce

Netto vantaggio in termini di velocità: quasi la metà (46%) degli utenti di app per veicoli elettrici afferma che 3-5 secondi rappresentano il ritardo massimo accettabile per i comandi da remoto, mentre il 40% degli utenti Tesla si aspetta risposte in soli 1-2 secondi. La velocità dell’App rimane il principale fattore di soddisfazione. Gli utenti Tesla attribuiscono un valore maggiore alla velocità dell’App (8,3 su una scala di 10 punti) rispetto agli utenti non Tesla (7,4) e sono più soddisfatti (7,9) rispetto agli utenti non Tesla (5,5). Il piccolo divario tra aspettative e soddisfazione suggerisce che Tesla ha un vantaggio competitivo nel soddisfare le esigenze dei clienti (leggi anche).

I problemi di connettività rimangono la principale fonte di frustrazione: sebbene la connettività sia leggermente migliorata, il 37% degli utenti di App per veicoli elettrici non Tesla riscontra ancora problemi di perdita di connessione o ritardi negli aggiornamenti, in calo rispetto al 40% del 2024. Tesla, d’altra parte, ha compiuto miglioramenti significativi riducendo i reclami relativi alla connettività dal 35% al ​​19% su base annua. Ciò rafforza l’importanza di aggiornamenti frequenti dell’App per risolvere i problemi e di una comunicazione trasparente con i clienti.

Tante nuove funzionalità, ma pochi le utilizzano

Forte interesse per le funzionalità dei veicoli elettrici, ma basso coinvolgimento tra gli utenti delle App : sebbene oltre il 70% degli utenti di App per veicoli elettrici affermi di desiderare funzionalità come la programmazione della ricarica, la pianificazione del viaggio con soste di ricarica e il pagamento in-App per le ricariche pubbliche, molti utenti non Tesla non utilizzano queste funzionalità. Infatti, il 43% degli utenti non Tesla non ha mai provato a programmare una ricarica; il 44% non ha mai utilizzato l’App per pianificare i viaggi; e il 54% non ha mai provato a pagare la ricarica tramite l’App del produttore. Questo divario suggerisce una scarsa disponibilità delle funzionalità o una scarsa conoscenza, entrambe rappresentando opportunità perse per migliorare la soddisfazione.

Il gradimento delle funzionalità continua a evolversi: diverse funzionalità avanzate hanno registrato un aumento di gradimento di anno in anno. L’interesse per la modifica dei profili di guida, come l’attivazione della modalità valet o ospite, è aumentato di 6,3 punti percentuali, il maggiore incremento. Altre funzionalità con crescente interesse includono il controllo remoto dei finestrini (+3,7 punti percentuali); l’accesso tramite chiave smartphone (+2,2 punti percentuali); e la visualizzazione delle telecamere del veicolo o degli avvisi di sicurezza (+1,7 punti percentuali). Funzionalità fondamentali come lo stato del veicolo, gli aggiornamenti over-the-air e la diagnostica/i controlli dello stato del veicolo continuano a essere richieste da oltre il 90% degli utenti di App per veicoli elettrici.

My Hyundai prima tra i produttori di massa

MyHyundai con Bluelink si classifica al primo posto tra le app mobili per veicoli elettrici dei produttori di massa, con un punteggio di 820 (su una scala di 1.000 punti). Kia Access (808) si classifica al secondo posto e MINI (797) al terzo.

Il rapporto si basa sui risultati di un sondaggio tra 1-966 proprietari americani di veicoli elettrici e da una valutazione delle App mobili per veicoli elettrici più rilevanti. Per maggiori informazioni consultare qui