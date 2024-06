Tesla e gli incentivi: 3 mila € a chi non li ha avuti

Tesla e gli incentivi: la marca di Elon Musk scrive ai clienti che non sono riusciti a usufruire dei nuovi bonus, subito esauriti, offrendo uno sconto di 3 mila euro.

Tesla e gli incentivi: ai clienti delusi la scelta tra 4 opzioni

Ecco il testo che Tesla Team ha inviato ai clienti rimasti delusi, con 4 diverse opzioni: “Gentile cliente, il suo ordine non è rientrato tra le prenotazioni degli incentivi, poiché i fondi si sono esauriti troppo velocemente. In merito al suo ordine, lei potrà:

1) mantenere il suo ordine (RN). Riceverà un nuovo contratto d’ordine in cui sarà eliminato il Contributo statale Ecobonus, ma le sarà riconosciuto da parte di Tesla uno sconto di € 3.000 come gesto di buona volontà. Il contributo è vincolato alla consegna del veicolo entro il 30 giugno 2024.

2) cancellare il suo ordine, e da domani aderire con un nuovo ordine ad una Promozione che sarà comunicata da Tesla. Beneficiando della ricarica gratuita presso la nostra Rete di Supercharger per 2 anni (o 20.000 km, a seconda della condizione che si verifichi per prima). L’offerta sarà disponibile da domani, soggetta a termini e condizioni che saranno rese disponibili a breve. Il contributo è vincolato alla consegna del veicolo entro il 30 giugno 2024.

3) mantenere il suo ordine (RN), in attesa di un eventuale nuovo finanziamento dei Fondi dedicati ai veicoli con emissioni 0-20 gr/km CO2. Su cui Tesla però non può assumersi alcuna responsabilità, essendo questo in capo esclusivamente agli Enti preposti. E per cui la dinamica di esaurimento dei fondi non ci permette di fornire alcuna garanzia in merito alla riuscita della prenotazione.

4) cancellare il suo ordine. Ove legalmente previsto verrà effettuato il rimborso dell’anticipo. Le chiediamo di rispondere a questa comunicazione indicando l’opzione scelta entro e non oltre il 13 giugno. Se non riceveremo risposta, ci riserviamo il diritto di cancellare l’ordine“.