Tesla e BYD: sfida italiana sull’asse Roma-Milano

Tesla e BYD, i due principali produttori mondiali di auto elettriche, si sfidano in Italia sull’asse Roma-Milano. Tesla sfoggia la sua funzionalità Full Self-Driving, i guida autonoma di livello tre, nel caotica traffico della Capitale, con video annesso. BYD galleggia sui Navigli di Milano, a bordo dello The Flo, storica presenza sul Naviglio Grande.

Tesla, vacanze romane a guida autonoma

Dopo l’esibizione alla rotonda dell’Arc du Triomphe di Parigi (qui il video), Tesla ha affrontato senza interventi del conducente un percorso romano ancor più impegnativo: dal Campidoglio al Colosseo, fra stretti vicoli, svolte, e traffico caotico. Cavandosela bene, stando al video appena pubblicato sul social X di Elon Musk (qui).

Le riprese sono state effettuate a bordo di una Model 3 di serie, con lo stesso hardware delle vetture attualmente in consegna. L’unica differenza è l’uso di una versione software in fase di test ingegneristico. «Oggi, ogni Tesla è equipaggiata di serie con Autopilot, per una guida più sicura e confortevole – scrive l’azienda -. In futuro, i veicoli idonei – Model S, Model 3, Model X e Model Y – riceveranno aggiornamenti progressivi per abilitare nuove funzioni di assistenza alla guida, muovendosi nella direzione prefissata: the future is autonomous».

BYD Dolphin Surf “fa una vasca” sui Navigli

Per il lancio della nuova BYD Dolphin Surf il costruttore cinese ha scelto invece una spettacolare installazione nel cuore della movida milanese: i Navigli. La location del The Flo, spiega BYD, non è stata scelta a caso. BYD Dolphin Surf «trova in questa cornice galleggiante il contesto perfetto per esprimere la propria personalità dinamica, urban e “fun”».

La barca, restaurata e ridisegnata e riconvertita in spazio eventi si trova in un luogo di passaggio e incontro, di fermento creativo e cultura urbana giovane e internazionale.

Questo evento «segna una tappa fondamentale per il brand in Italia e conferma la volontà di BYD di rivolgersi a un pubblico attento, curioso, pronto ad abbracciare un nuovo modo di muoversi con stile, personalità e zero emissioni» conclude il comunicato.

