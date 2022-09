Tesla dà il via agli aumenti: ricarica 0,66/kWh

Tesla dà il via agli aumenti: i Supercharger passano a 0,66 euro per kWh nella rete italiana, che già a gennaio aveva raggiunto quota 400 caricatori.

Tesla dà il via agli aumenti: rincaro del 30%

L’impennata nei costi dell’energia elettrica ha indotto anche l’azienda di Elon Musk a ritoccare i prezzi: si tratta di un aumento di oltre il 30%, tutt’altro che trascurabile. Siamo molto vicini ai listini dei due principali operatori sulla rete italiane, Enel X Way e Be Charge. Questi ultimi, però, possono offrire condizioni persino migliori se si acquistano offerte a pacchetto. Il cha fa un po’ cadere il mito della super-convenienza dei Supercharger, anche se per i proprietari di Tesla resta il privilegio di godere di una rete di ricarica esclusiva. L’Italia è infatti uno dei pochi Paesi in Europa in cui non è ancora avvenuta l’apertura dei Supercharger (o di parte di essi) agli automobilisti di altre marche. Sui forum traspare comunque una certa delusione per una decisione che fa capire una scelta precisa: Tesla non ha più intenzione di gestire il business della ricarica in perdita. Come un sostegno ai propri clienti. Si allinea (quasi) ai prezzi di mercato.

Che cosa faranno Enel X Way e Be Charge?

Si tratta di capire ora che cosa faranno gli altri operatori, a cominciare appunto da Enel X Way e Be Charge. Gli ultimi ritocchi ai listini risalgono a primavera e sulle loro valutazioni incidono molti fattori. Enel X Way ormai gestisce la rete della ricarica ad alta potenza in condominio con il Gruppo Volkswagen. Che, a sua volta, deve tenere conto delle esigenze di chi le auto le deve vendere. Mentre Be Charge fa parte di un colosso del petrolio come l’Eni, che deve decidere se e quanto gli conviene spingere la modalità elettrica. Un po’ tutti gli operatori in Italia aspettano che sia l’Enel, di gran lunga leader di mercato, a decidere che cosa fare e muovere per primo. Non Tesla, che balla da sola e con valutazioni su scala globale. E il suo bell’aumento l’ha già servito.