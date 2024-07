Tesla Cybertruck, Renault, batterie…settimana flash

Tesla Cybertruck un flop? No, il pick-up più venduto negli USA – Renault scettica sull’elettrico: “Mercato non maturo -Batterie, prezzi giù /Settimana in 3 flash.

Tesla Cybertruck un flop? No, è già 1° negli USA

Il Tesla Cybertruck è un clamoroso flop, come si legge da più parti? I numeri dicono il contrario. Le consegne sono iniziate nel novembre dello scorso anno, limitatamente agli Stati Uniti. E ora le statistiche di vendita dicono che nel secondo trimestre del 2024 il Cybertruck è stato il pick-up elettrico più venduto negli Usa. Per la precisione l’azienda di Elon Musk ne ha consegnati 8.755, rispetto ai 7.902 del Ford F-150 Lightning, la versione elettrica del popolarissimo pich-up della Ford. Seguono a 3.261 il Rivian R1T, a 2.929 l’Hummer EV e a 2.196 il Chevrolet Silverado EV. Intanto continuano a rincorrersi le voci su un imminente annuncio di Tesla sulla decisione di produrre l’attesissima Model 2. Musk potrebbe parlarne già l’8 agosto, nel meeting previsto per svelare il Robotaxi.

Renault frena sull’elettrico: “Il mercato non è maturo”

La Renault conferma il suo scetticismo nei confronti delle potenzialità di mercato delle auto elettriche. Lo ha confermato il direttore commerciale della marca francese Ivan Segal in un’intervista alla testata francese Automobile Propre. “Avvertiamo un atteggiamento attendista ovunque in Europa. I clienti si pongono domande sulle riduzioni dei bonus e sul prezzo delle auto rispetto al termico. Il mercato oggi non è maturo. Le persone stanno razionalizzando i propri acquisti e si chiedono: “è il momento giusto”? Anche per quanto riguarda le flotte, le cose non stanno realmente decollando. Le società di noleggio sono preoccupate per il loro valore residuo dopo il massiccio calo dei prezzi dei nuovo registrato lo scorso anno. Dal lato individuale, la diminuzione del bonus genera domande razionali sull’importo del canone o sul costo totale di proprietà”. Morale della favola: Segal ritiene che sia il momento di spingere sull’ibrido, come del resto sta facendo Stellantis.

Tesla Cybertruck e…/ Calano i costi delle batterie: da 95 dollari/kWh del 2023 a 53 dollari

Buone notizie sul fronte dei costi della batteria, la parte che più incide sui prezzi delle auto elettriche. Secondo un nuovo report di Bloomberg, il costo delle celle LFP in Cina, primo produttore al mondo, è sceso del 51% a una media di 53 dollari/kWh. Un valore quasi dimezzato rispetto al 2023. (95 dollari/kWh). Bloomberg parla di tre fattori che hanno portato al calo: discesa dei prezzi delle materie prime, sovraccapacità e riduzione dei margini. In particolare le quotazioni delle materie prime hanno subito un vero crollo nell’ultimo anno e mezzo, a causa anche di una domanda in forte calo. L’esempio più comune è quello del catodo, il componente più costoso delle batterie. La sua incidenza nel costo di una cella è scesa dal 50% di ‘inizio 2023 a meno del 30% nel 2024. In questi mesi, poi, il primo produttore mondiale, la Cina sta facendo i conti con un calo della domanda, che ha costretto tutti ad abbassare i prezzi.