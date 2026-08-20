Tesla Cybercab, pronto il debutto ad Austin. Ma proprio ad Austin è successo che…







Tesla si prepara a mettere su strada il Cybercab, il robotaxi a due posti senza volante e pedali che dovrebbe rappresentare il passo più radicale del progetto di guida autonoma dell’azienda. Il debutto è atteso entro la fine di agosto ad Austin. Il problema è che proprio ad Austin, nelle scorse settimane, un robotaxi Tesla ha urtato una fila di dissuasori mentre viaggiava senza conducente.

Il tempismo non potrebbe essere più scomodo per Tesla. Il Cybercab è infatti progettato per eliminare completamente la possibilità che un passeggero possa prendere il controllo del veicolo: niente volante, niente pedali e nessun conducente umano. L’intero modello operativo dipende quindi dalla capacità del sistema di guida autonoma di gestire anche situazioni impreviste, comprese quelle apparentemente banali.

Il Cybercab è pronto per le strade di Austin?

Secondo le informazioni disponibili, Tesla punta a iniziare l’impiego del Cybercab sulle strade pubbliche di Austin entro la fine di agosto. In una prima fase i veicoli dovrebbero trasportare dipendenti dell’azienda, per poi essere integrati nel servizio Robotaxi già attivo nella città texana.

Tesla sta preparando anche le strutture di supporto. I soccorritori di Austin hanno ricevuto indicazioni specifiche su come intervenire nel caso in cui un Cybercab rimanga coinvolto in un incidente e debba essere spostato.

Il nuovo modello è già in produzione in Texas e diversi esemplari sono stati avvistati nell’area della fabbrica. La vera sfida per Tesla ora è dimostrare che il Cybercab può circolare senza conducente in modo affidabile.

Il caso del robotaxi che non ha evitato i dissuasori

Ed è qui che entra in scena l’episodio avvenuto proprio ad Austin. Un video registrato (vedi qui sotto) dall’abitacolo di una Model Y utilizzata come robotaxi mostra il veicolo entrare in una porzione di carreggiata chiusa al traffico e protetta da una serie di dissuasori flessibili. L’auto si ferma davanti agli ostacoli, avanza lentamente, torna indietro e ripete la manovra. Dopo diversi tentativi, però, procede fino a urtare e abbattere i paletti, invece di aggirarli o uscire dalla situazione.

Dal video non è possibile stabilire se sia intervenuto un operatore remoto, una possibilità prevista dall’architettura del servizio Tesla. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio solleva una questione più importante del danno materiale: il sistema aveva apparentemente riconosciuto l’ostacolo, ma non è riuscito a trovare una strategia corretta per superare la situazione.

Oltre…l’ostacolo

La criticità riguarda proprio la comprensione della situazione stradale e la pianificazione della manovra. Tesla utilizza un approccio diverso da quello di sistemi come Waymo, che fanno ampio affidamento anche su mappe dettagliate delle aree operative.

È proprio la capacità di gestire gli errori e le situazioni non previste a rappresentare uno dei passaggi più difficili verso una guida autonoma realmente generalizzabile. Un robotaxi non deve soltanto evitare gli ostacoli: deve anche capire quando la propria interpretazione della strada è sbagliata e uscire autonomamente dall’impasse.

E la stessa Tesla sostiene che i suoi robotaxi hanno un record di sicurezza “impeccabile” dopo oltre 380.000 miglia di guida autonoma senza conducente.

Un debutto da osservare

Il debutto del Cybercab rende tutto questo ancora più delicato. Un Robotaxi, infatti, conserva comunque una configurazione automobilistica tradizionale e può essere utilizzato con un conducente umano. Il Cybercab nasce invece per un servizio nel quale l’intervento manuale dall’abitacolo non è possibile. E un’auto senza volante né pedali non può permettersi gli stessi margini di errore di un’auto tradizionale.

Tesla prevede sistemi di assistenza remota per affrontare situazioni problematiche, ma resta da capire quanto questo modello possa essere scalato quando la flotta crescerà da poche decine a centinaia o migliaia di veicoli.

Austin sarà quindi il primo grande banco di prova di un’auto che non si limita a offrire una funzione di guida autonoma, ma rinuncia fisicamente ai comandi tradizionali. E il fatto che, proprio nella stessa città, un robotaxi abbia recentemente avuto difficoltà davanti a una fila di semplici dissuasori rende il debutto ancora più interessante da osservare.

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