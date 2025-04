Tesla, crolla prezzo dell’usato: reazione a Musk o effetto vendite del leasing?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Secondo il Financial Times, Tesla abbia visto il prezzo del suo usato diminuire più rapidamente rispetto alle altre elettriche. E’ avvenuto sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Secondo gli analisti, il fenomeno si spiega con una ondata di vendite di veicoli in leasing. Entrando sul mercato hanno inflazionato l’offerta.

Il calo di vendite di Tesla? E se non fosse dovuto soltanto alla reazione politica nei confronti di Elon Musk? Il più importante quotidiano economico britannico dà anche un’altra (parziale) spiegazione. A marzo, le Tesla di seconda mano negli Stati Uniti hanno un prezzo in calo del 7% su base annua. Mentre per gli altri marchi di auto elettriche il calo si è limitato ll’1,5% (fonte il sito specializzato CarGurus). Nel Regno Unito, invece, i prezzi delle Tesla usate sono diminuiti del 15%. Rispetto a un calo del 10% per i veicoli elettrici usati in generale.

Come riportato da Auto Trader, il calo dei prezzi delle Tesla usate in Gran Bretagna risponde a un aumento significativo di veicoli immessi sul mercato, acquistati a credito. Questo ha portato a un incremento delle Tesla usate disponibili, passando da 2.900 a 5.400 unità in un anno.

Tesla, il calo del prezzo dovuto a un aumento dell’usato disponibile, da 2.900 a 5.400 unità in un anno

Gli esperti del hanno osservato anche un altro fenomeno. Un aumento delle Tesla più vecchie. In particolare quelle prodotte dopo il 2017, che vengono permutate presso i concessionari. Secondo i dati le Tesla rappresentavano l’1,4% di tutte le permute negli Stati Uniti a metà marzo. Rispetto allo 0,4% dell’anno precedente.

Nonostante questi dati, i problemi di Tesla non si limitano al calo dei prezzi dell’usato. Nel primo trimestre del 2025, Tesla ha consegnato 336.681 veicoli a livello globale. Registrando un calo del 13% rispetto alle 387.000 unità vendute nello stesso periodo del 2024. Risultato al di sotto delle aspettative degli analisti, che stimavano consegne intorno alle 408.000 unità.

Conclusione: nonostante gli incentivi significativi, come i tagli di prezzo aggressivi e i finanziamenti a tasso zero, Tesla sta faticando a stimolare la domanda. Gli osservatori di mercato suggeriscono che la gamma di modelli invecchiati dell’azienda e il crescente interesse dei consumatori per i modelli più recenti dei rivali stiano aggravando i problemi di Tesla.