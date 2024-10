Tesla cresce, ma meno delle previsioni

Tesla cresce del 6,4% nelle vendite del terzo trimestre, ma il dato non basta a evitare un brusco calo delle azioni. La Borsa si aspettava di più.

Tesla cresce del 6,4%, 462 mila auto vendute

Nel terzo trimestre del 2024 Tesla ha prodotto 469.796 auto e ne ha consegnate 462.890. Deluse le aspettative degli analisti finanziari, che stimavano consegne pari a 469.828 veicoli, secondo le previsioni LSEG. Nello stesso periodo dell’anno precedente, comunque, Tesla aveva consuntivato 435.059 consegne e 430.488 veicoli prodotti. Il saldo è dunque positivo per oltre 27 mila unità, così come è positivo il confronto con il trimestre aprile- giugno 2024. Del totale delle auto prodotte negli ultimi tre mesi, 443.668 sono state Model 3 e Y, mentre le rimanenti 26.128 sono state di altri modelli. Con riguardo alle consegne, 439.975 sono state Model 3 e Y, 22.915 altri modelli.

Sfuma il traguardo di 2 milioni di auto immatricolate

La Borsa di New York ha reagito in modo negativo alla pubblicazione dei dati, essendo andate deluse le aspettative degli analisti. La società guidata da Elon Musk pubblicherà i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre 2024 il 24 ottobre. In quell’occasione verrà resa nota una stima sulle consegne dell’intero anno, ma ormai è scontato che non verrá raggiunto il traguardo dei due milioni di auto immatricolate. Quel che è certo è che Tesla resta leader nell’elettrico sia in Italia che in Europa, oltre che in numerose altre parti del mondo.

