Tesla contromano in autostrada A26: “Perché dire la marca?”

rovate l’articolo su Milano Today. Titolo: “per andare, il conducente: “Mi sono confuso”. Maxi multa e patente ritirata”.É un caso simile a quello dell’auto elettrica che fa un tamponamento. Non mi è mai successo di leggere titoli tipo:In genere si scrive “auto”. Quindi perché insistere con Tesla? Perché è elettrica? Perché si parla spesso delladi Tesla? E forse la guida autonoma

Risposta. Le Tesla fanno sempre notizia, soprattutto quando si tratta di episodi negativi come questo. La faccenda è capitata lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Al volante (non si parla di guida autonoma) un uomo di 53 anni, residente nel Milanese. Dopo un complicato inseguimento, gli uomini della Polizia stradale l’hanno bloccato nei pressi dello svincolo di Baveno, provincia Verbano-Cusio-Ossola. Agli agenti ha spiegato di essersi confuso all’ingresso in autostrada: era in buone condizioni fisiche, non risultano problemi di alcool. In arrivo sanzioni molto pesanti. È vero, come dice Paolo, che normalmente non viene così enfatizzatto il nome della marca dell’auto. A meno che si tratti di un brand particolare: una Ferrari, una Lamborghini… E anche una Tesla, che ancora non è diventato un marchio ‘normale’, perché è l’apripista dell’elettrico, perché c’è dietro Elon Musk…