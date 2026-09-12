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Tesla contromano in autostrada A26: “Perché dire la marca?”

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Tesla contromano in autostrada: è accaduto in A26, nel tratto più a nord del Piemonte, come segnala Paolo, un affezionato lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla contromano in autostrada: ecco com’è andata

Tesla contromano in autostrada
Foto dal sito della Polstrada. L’immagine della Tesla in alto è d’archivio e non è riferita all’auto dell’episodio citato nell’articolo.
“Trovate l’articolo su Milano Today. Titolo: “Tesla contromano in autostrada per andare a Milano, il conducente: “Mi sono confuso”. Maxi multa e patente ritirata”. Questo il link. É un caso simile a quello dell’auto elettrica che fa un tamponamento. Non mi è mai successo di leggere titoli tipo: Ford o Fiat o Citroen contromano. In genere si scrive “auto”. Quindi perché insistere con Tesla? Perché è elettrica? Perché si parla spesso della guidaautonoma di Tesla?  E forse la guida autonoma non avrebbe sbagliato. Paolo (Pablog)

Un marchio che fa ancora notizia. Come Ferrari, Maserati…

Risposta. Le Tesla fanno sempre notizia, soprattutto quando si tratta di episodi negativi come questo. La faccenda è capitata lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Al volante (non si parla di guida autonoma) un uomo di 53 anni, residente nel Milanese. Dopo un complicato inseguimento, gli uomini della Polizia stradale l’hanno bloccato nei pressi dello svincolo di Baveno, provincia Verbano-Cusio-Ossola. Agli agenti ha spiegato di essersi confuso all’ingresso in autostrada: era in buone condizioni fisiche, non risultano problemi di alcool. In arrivo sanzioni molto pesanti. È vero, come dice Paolo, che normalmente non viene così enfatizzatto il nome della marca dell’auto. A meno che si tratti di un brand particolare: una Ferrari, una Lamborghini… E anche una Tesla, che ancora non è diventato un marchio ‘normale’, perché è l’apripista dell’elettrico, perché c’è dietro Elon Musk… 

  • LEGGI anche: “20.000 km in Xpeng G6: sono entrato nel futuro”/ VIDEO
  • E QUI: Cardinali (UNRAE): Auto elettrica in retromarcia. Serve una sveglia
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