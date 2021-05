Tesla condannata in Norvegia, inchiesta su Taycan in USA

Tesla condannata in Norvegia, Porsche Taycan sotto inchiesta dal NHTSA, l’ente che vigila sulla sicurezza stradale negli USA. Vediamo che cosa sta succedendo.

Tesla condannata per il taglio dell’autonomia…

Cominciamo da Tesla. Un tribunale norvegese ha ordinato di rimborsare alcuni clienti che lamentavano una perdita di autonomia (fino al 10%) dopo un aggiornamento software. L’intervento era originato probabilmente da ragioni di sicurezza (escludere il rischio di incendi) sulle vetture top di gamma, Model S e Model X, con batteria da 85 kWh. Le cause erano iniziate nel 2019, adducendo che le auto non erano più conformi a quanto dichiarato al momento della vendita.

Il giudice ha dato ragione ai ricorrenti, a cui Tesla dovrà versare 136 mila corone norvegesi ciascuno, pari a circa 13.400 euro. Non è una cifra che possa fare paura a un’azienda come quella di Elon Musk, ma può essere il precedente a creare qualche apprensione in casa Tesla. Le auto interessate all’aggiornamento taglia-autonomia erano infatti molto di più (si parla di diverse migliaia). E le cause potrebbero moltiplicarsi. Di un procedimento analogo ad opera di un cliente californiano, dopo gli aggiornamenti 2019.16.1 e .2, avevamo dato notizia due anni fa.

…e Porsche sotto la lente per i cali di potenza

Dalla Norvegia agli Stati Uniti, dove la National Highway & Transportation Security Agency l’agenzia aperto un fascicolo sulla Porsche Taycan. Alcuni proprietari hanno lamentato perdite di potenza giudicate inspiegabili. In sei casi, sui nove segnalati, l’auto non si è riavviata dopo il calo di potenza. Secondo la testata Automotive News (qui l’articolo) il problema sarebbe stato accompagnato sul display dall’alert “errore impianto elettrico“.

La Porsche si è subito messa a disposizione dell'ente federale, dichiarando: "La nostra priorità è la sicurezza di chiunque viaggi sulle nostre auto. Siamo a conoscenza dei reclami di 9 clienti e abbiamo ricevuto la richiesta da NHTSA. Non vediamo l'ora di affrontare il problema". La Casa di Stoccarda ha tenuto a precisare che le Taycan restano auto sicure: "Non siamo a conoscenza di incidenti legati a questo problema. "

