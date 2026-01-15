Tesla con batteria rigenerata: “L’autonomia è crollata, che fare?”

Tesla con batteria rigenerata: dopo soli 15 mesi l’autonomia è scesa al 73,8%. Lasciando nello sconforto il propietario della Model 3 in questione. Che cosa fare? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla con batteria rigenerata: “L’Assistenza mi dice che è tutto normale”

“V i avevo scritto in merito ad uno spiacevole inconveniente con una batteria rigenerata sulla mia Tesla. A distanza di 6 mesi, purtroppo la situazione è peggiorata. Sia con la batteria che con il comportamento di Tesla, che ritengo non professionale. Oltre ad essere entrato in uno stato d’animo di totale sconforto, mi sento davvero solo in questa situazione Vi riassumo quanto successo. A seguito della sostituzione della batteria a ottobre 2024, già mi ero accorto di un drastico cambio dell’autonomia. A Luglio 2025 faccio un test ufficiale Tesla e noto che la capacità era del 78% a 61.000km. Voi siete più esperti di me e sapete che non è normale con una Tesla. Chiamo l’assistenza. Oltre a ribadirmi che l’auto era in buone condizioni, mi viene detto che “Al 90% non verrà controllato nulla”, nel caso avessi preso appuntamento con loro. Sapendo che portandola al Service mi avrebbero continuato a dire che non c’erano problemi, mi rassegno e continuo ad utilizzarla come sempre fatto. Rispettando le buone abitudini per un’elettrica (carica all’80%, dosare i Supercharger, ecc…).

“Ma il check di PKC mi dà una capacità massima del 73,8%”

Nei mesi successivi le cose continuano a peggiorare. E, di fronte all’atteggiamento di chiusura, decido di inviare una PEC a Tesla ribadendo la mia situazione. Nessuna risposta. Chiamo il Codacons e anche di fronte a loro Tesla continua il suo atteggiamento di chiusura. Non solo, il 1° luglio ribadisce con queste parole: “Richiesta di assistenza SV0228DAD6: il supporto tecnico da remoto ha effettuato una nuova analisi, rilevando nuovamente che la batteria era in salute e perfettamente in linea con i parametri di riferimento“. La capacità era al 78%, secondo voi si può scrivere che è perfetta una batteria così degradata? Ora ho fatto finalmente un test con PowerCheckControl e quello riprodotto qui a destra è il risultato. Purtroppo, data la pochissima capacità dell’auto e un’autonomia penosa (301km sull’indovinometro), mi ritrovo, per un uso normale per andare a lavoro, a caricarla più dell’80%. Voi cosa fareste al posto mio?”. Lettera firmata

È normale una degrado del 26,2% per un’auto del 2021 con 70 mila km?

Risposta. Aggiungiamo qualche informazione per dare un quadro più completo. Stiamo parlando di una Model 3 SR del 2021, con batteria NMC, acquistata usata dal lettore nel novembre 2024 con 40.000km, da un privato. Poco prima della consegna il vecchio proprietario aveva avvisato che sul display compariva un segnale di errore. E che in Tesla gli avevano comunicato di dover cambiare la batteria con una rigenerata. Batteria che, dal check inviato dal lettore, dispone oggi di una capacità di 38 kWh invece dei 50 iniziali. E quindi di una percorrenza di circa 300 km. Un degrado accettabile il 26,2% in un’auto con 5 anni e 70 mila km? Vorremmo capire se altri che si sono trovati nella stessa situazione hanno riscontrato valori così elevati (più del 5% all’anno), per dare informazioni attendibili al lettore.

