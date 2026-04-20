











Tesla complicate da riparare secondo Carvago, che include la Model 3 nella lista delle 10 auto più problematiche (al 7° posto).

Tesla complicate da riparare e sconsigliate nell’usato

Carvago è una piattaforma di auto usate presente in tutta Europa. E in questa indagine ha analizzato i risultati delle ispezioni tecniche CarAudit, alle quali sottopone ogni auto venduta. Spiegando: “Quando acquistano veicoli elettrici usati, i clienti si preoccupano quasi esclusivamente dello stato e del degrado della costosa batteria di trazione. Tuttavia, questa risulta difettosa solo di rado: in appena lo 0,3% dei veicoli elettrici ispezionati. Nonostante ciò, le auto a trazione elettrica non sono immuni da problemi. Il loro coefficiente di rischio è addirittura leggermente superiore a quello dei diesel (1,16 contro 0,94)”. I motivi? non sono legati al tipo di propulsione e caso emblematico, secondo Carvago, è la Model 3. “Il motivo per cui ne viene sconsigliato l’acquisto sono spesso riparazioni non professionali a seguito di incidenti. Le officine tradizionali hanno spesso difficoltà a gestire l’alluminio e le giunzioni incollate“.

E questi sono i 10 modelli che si riparano più facilmente (con due elettriche)

I tecnici Carvago sostengono inoltre di imbattersi, nelle Tesla usate, in tetti panoramici incrinati difficili da riparare. E in uno stato di trascuratezza generale con, ripetutamente, casi di muffa negli interni. “A questo frequente cattivo stato contribuisce probabilmente anche l’errata convinzione di molti proprietari che le Tesla non necessitino di manutenzione regolare”, si legge nelle nota. Sarebbe bene che Tesla replicasse a queste accuse. Non tutte le elettriche sono sul libro nero di Carvago. Ci sono due EV nella Top Ten dei modelli che, all’opposto, risultano meno problematici. Sono la BMW i3, in seconda posizione ccon zero difetti, e la Volkswagen ID.3 al 7° posto.

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