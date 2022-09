Tesla Club Italy festeggia l’accordo con Be Charge nella sua Conferenza annuale, tenuta come al solito a FI.CO Bologna, tra conferenze e networking.

Tesla Club Italy: sconto sui pacchetti di ricarica

Vento e pioggia non sono riusciti ad ostacolare la Conferenza nazionale Tesla Club Italy Revolution 2022. L’evento, secondo gli organizzatori, ha visto la partecipazione di centinaia di persone da tutta Italia ed oltre 150 Tesla, tutte schierate nel grande parcheggio. La Conferenza è stata anche l’occasione per presentate la partnership con Be Charge (gruppo ENI Plenitude). In base all’intesa, tutti gli associati al Club Italy hanno accesso a tariffe agevolate, disponibili per i pacchetti in abbonamento Be Light 50, Be Regular 100, Be Large 250 e Be Electric 500. L’agevolazione consiste nel 20% di sconto, applicabile fino al 31 dicembre. Ovviamente, come per tutti i proprietari di Tesla, c’è sempre l’accesso alla rete dei Supercharger, a prezzi decisamente più competitivi rispetto alle colonnine dei grandi gestori.

Tra i relatori il prof Armaroli e Paolo Attivissimo

Come sempre l’evento è stata anche un’occasione per partecipare a dibattiti, incontrare vecchi e nuovi amici e anche effettuare dei test-drive. Tesla Italy era presente con una Model Y Performance, che si poteva provare a turni di mezz’ora previa prenotazione al desk dell’azienda. La parte di talk-show è stata moderata da Margherita Granbassi, ex campionessa di fioretto. Tra i relatori alcune vecchie conoscenza di Vaielettrico. Come il giornalista Paolo Attivissimo, che ha passato in rassegna le bufale elettriche più diffuse e pericolose. O il professor Nicola Armaroli, Dirigente di Ricerca del CNR, che ha dimostrato quanto un’auto a batterie sia più efficiente di una termica. Sul tema specifico delle batterie (e del riciclo) è intervenuta inoltre Nicoletta Picone, dell’Unità di Ricerca e Sviluppo di Cobat.