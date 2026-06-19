Tesla Club a Civitavecchia: raduno aperto a tutti







Tesla Club a Civitavecchia: domenica 21 giugno raduno sulla mobilità elettrica aperto al pubblico. Con le luci del Tesla Light Show nel finale.

Tesla Club a Civitavecchia

La passione di chi guida Tesla non finisce, anche se Elon Musk di questi tempi sembra preso più dall’intelligenza artificiale che dalle auto. Domenica 21 giugno il Tesla Club Italy organizza un nuovo evento nella cittadina laziale (ore 17:30 a Piazzale degli Eroi ). Parlando di “un’importante occasione di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della transizione energetica e della decarbonizzazione dei trasporti”. L’iniziativa è aperta non solo ai proprietari di Tesla. Ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire i vantaggi della mobilità a zero emissioni locali. Con un confronto diretto con chi utilizza quotidianamente un’elettrica. Saranno affrontati temi come l’autonomia reale dei veicoli elettrici, i costi di gestione e le ricariche disponibili. Oltre ai benefici ambientali della riduzione di emissioni inquinanti e acustiche.

Alla fine spettacolo di luci realizzato dalle auto

Il Programma prevede l’arrivo dei partecipanti presso il Piazzale degli Eroi. Seguito dall’incontro con la cittadinanza a partire dalle 18. Alle 20 sarà invece il momento del Tesla Light Show, lo spettacolo di luci sincronizzate realizzato dai veicoli Tesla. L’evento ha il Patrocinio gratuito del Comune di Civitavecchia, a conferma del valore dell’iniziativa. Si punta a promuovere la transizione energetica e la cultura della sostenibilità in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione dei trasporti. Questo nel percorso di attività che il Tesla Club Italy porta avanti online e sul territorio per promuovere la diffusione della mobilità sostenibile. Favorendo l’informazione corretta sui veicoli elettrici e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica. previsti a livello europeo e nazionale.