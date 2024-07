Tesla, perché in Cina sono sempre più “innamorati” delle auto di Elon Musk

Elon Musk ha ottenuto di inserire la Model Y di Tesla tra le auto che possono essere acquistate in Cina, per esigenze di servizio dai funzionari pubblici. Un successo che fa seguito al via libera per l’utilizzo dei dati per lo sviluppo dell’auto a guida automatica.

Se non puoi combatterli, fatteli amici. Era solo il gennaio scorso, quando Elon Musk metteva sull’avviso i grandi gruppi automobilistici mondiali: “Senza barriere commerciali all’ingresso, le case cinesi demoliranno tutti“.

Tre mesi dopo, a fine aprile, le dichiarazioni di guerra diventano proposte di armistizio. Con una clamorosa iniziativa diplomatica, Musk prende un aereo atterra a Pechino. almeno due i motivi della visita, sulla stampa seguita alla stregua di una missione da parte di un capo di stato di primo livello.

Musk ha ottenuto i permessi per utilizzare i dati interni cinesi per lo sviluppo dei modelli a guida automatica

Il primo industriale: ottenere l’approvazione del governo cinese per introdurre nel paese sistemi avanzati di assistenza alla guida. Risultato? Il dialogo aperto da Musk per il lancio del software full self-driving (Fsd) e del conseguente permesso di trasferire i dati di guida all’estero.

Allo stesso tempo, Tesla ha raggiunto anche un accordo con Baidu (l’equivalente di Google in Cina) per utilizzare la sua licenza su mappatura e raccolta dati sulle strade pubbliche cinesi. Un passaggio fondamentale per avere il via libera all’introduzione della guida automatica nel Paese.

Il secondo obiettivo della visita dell’aprile scorso è politico: nel pieno della guerra commerciale tra Usa, Unione europea e Cina a colpi di dazi sulle importazioni di auto, Musk si dimostra agli occhi del governo di Pechino un prezioso alleato. Una “quinta colonna” del capitalismo occidentale che non ha esitato a scendere a patti con il rivale numero uno.

Model Y di Tesla è stata inserita nell’elenco degli acquisti consentiti in Cina da parte dei funzionari pubblici come auto di servizio

Ecco spiegato l’annuncio di pochi giorni fa, che va derubricato come un nuovo successo diplomatico – e commerciale – del tanto discusso imprenditore sudafricano. La Model Y di Tesla è stata inserita nell’elenco degli acquisti consentiti del governo provinciale del Jiangsu: è la prima volta che ai funzionari ne è permesso l’acquisto come auto di servizio.

La notizia, anche in questo caso, ha una doppia ricaduta. La prima è politica: il Jiangsu è una delle province cinesi con il Pil più elevato e molte aziende locali sono fornitrice della grande fabbrica di Tesla in Cina. Per cui è probabile che ora altre province seguano la stessa strada.

La seconda ricaduta è commerciale. Musk ha bisogno di continuare a fare affari con la Cina: il “Paese di Mezzo” è il suo principale mercato all’estero, dove vende un quarto dei suoi veicoli. Un mercato fondamentale per invertire la tendenza che ha portato nel mese di giugno a un calo di vendite globali del 24%.

Musk potrebbe fare bingo se, dopo aver fatto di Tesla uno status symbol per la nuova borghesia urbana cinese, riuscisse a entrare anche nella sterminata prateria delle commesse pubbliche e del partito.

